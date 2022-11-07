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維護馬公市容 澎湖在地企業捐贈3部行道樹維護作業車

中央社／ 澎湖縣7日電

百世多麗花園酒店總裁藍俊昇，今天一口氣捐贈3部行道樹維護作業車，作為人行道等公共場域路樹修剪清理使用，以維護馬公市容乾淨整齊。

藍俊昇捐贈行道樹維護作業車儀式，今天下午在馬公市公所禮堂舉行，他象徵性將車鑰匙轉贈給市長葉竹林，葉竹林也回贈感謝狀。

葉竹林表示，馬公市人行道、道路與公共場域路樹修剪與雜草清理是市所人行道維護小組最主要的工作，且隨時待命處理突發事件，在財政拮据下，苦無行道樹維護作業車，曾向縣府爭取補助，未獲同意，感謝藍俊昇對馬公市故鄉的回饋，捐贈3部行道樹維護作業車給馬公市公所。

藍俊昇表示，自己是道地的馬公人，他的父親藍丁貴還是第一屆馬公鎮長，對故鄉有著滿滿的愛，除了先前捐贈多部娃娃車外，在得知市所缺乏行道樹維護作業車，主動表示捐贈，一口氣捐贈3部，讓工作人員有安全的工作環境，市容更加乾淨整齊。

馬公市公所表示，藍俊昇今天捐贈的3部行道樹維作業車，包括貨車，高空作業車與資源回收車等，市值約400萬元。

馬公 行道樹 人行道

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