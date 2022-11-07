龍貓隧道暴紅 高雄輕軌10月日均運量逾2萬人次新高

高雄輕軌10月通車至C24愛河之心站，其中C21A內惟藝術中心站至C21美術館站有「龍貓隧道」之稱，吸引民眾搭乘拍照，高捷公司統計，10月日均運量達2萬1922人次，創史上新高。

高雄輕軌C20台鐵美術館站至C24愛河之心站10月初完工試營運，其中C21A內惟藝術中心站至C21美術館站，因為「以站就樹」設計，軌道位於兩排樹木中間，讓乘客彷彿置身綠色隧道，有「龍貓隧道」之稱，吸引不少民眾搭乘、拍照。

高雄捷運公司今天接受中央社記者採訪表示，輕軌10月平均每日運量達2萬1922人次，創下通車以來歷史新高；而今年次高的月份是在2月，當時適逢台灣燈會在高雄舉辦，日均運量達1萬9996人次。

高雄輕軌10月運量創史上新高，高捷公司分析原因認為，因為新路段試營運提高了基礎運量，龍貓隧道與「蜜柑號」列車更是民眾拍照追逐對象，加上台灣設計節在駁二舉行，10月週末假日平均日運量甚至高達約3萬5000人次。

目前高市府推出高雄輕軌C21A站至C24站路段免費搭乘優惠，至12月18日止，只要在C21A站至C24站間上車即免費搭乘，感應電子票證不扣款。

高雄輕軌共38站，2015年10月率先通車4站，之後各站陸續通車，今年10月通車至C24愛河之心站，最後一哩路大順路段正在興建中，預估2023年底全線通車。