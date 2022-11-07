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後壁湖吃到「健身鮭魚」生魚片 店家：逆切刀法油花不明顯

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
有網友在臉書社團「爆怨公社」PO出在墾丁後壁湖海產街餐廳吃到的鮭魚生魚片，不見明顯的白油花，怒指「我大老遠的從南投跑到後壁湖，你給我健身過的鮭魚」；店家解釋是不同刀工造成。圖／翻攝自爆怨公社
有網友在臉書社團「爆怨公社」PO出在墾丁後壁湖海產街餐廳吃到的鮭魚生魚片，不見明顯的白油花，怒指「我大老遠的從南投跑到後壁湖，你給我健身過的鮭魚」；店家解釋是不同刀工造成。圖／翻攝自爆怨公社

屏東墾丁後壁湖海產街餐廳便宜又大盤的美味生魚片，已是當地的招牌；1名男子日前從南投到墾丁後壁湖1家海景餐廳，點了盤鮭魚生魚片，驚見鮭魚不見明顯的白色油花，他將照片和其他有油花的鮭魚生魚片PO出到臉書社團比較，揶揄「你家鮭魚是不是有健身？」；店家說明是刀工順切、逆切不同的結果，絕對是新鮮鮭魚，被嘲諷為「健身鮭魚」很無奈。

有網友日前在臉書社團「爆怨公社」PO出多張鮭魚生魚片的照片，大都是鮮橘鮭魚肉搭配飽滿發亮的油花，其中一家位在墾丁後壁湖漁港海產街餐廳的鮭魚生魚片，整盤鮭魚不見明顯的白油花，只有細細透明的肉筋，PO文者怒指「我大老遠的從南投跑到後壁湖，你給我健身過的鮭魚，我還不如到爭鮮吃」。

PO文者還在照片旁註解，「我就問，你家的鮭魚是不是有健身？」；這篇「健身鮭魚」PO文也引發網友熱議，有網友留言，「你不了解，這是蛋糕」、「這是木瓜吧？」、「這蒟蒻ㄅ」、「素食鮭魚」。

後壁湖海產街同業看到照片後表示，鮭魚都有油花，多或少而已，應該是刀法不同，不然就是剛好當天切到靠近魚尾較結實的部位，油花較少；後壁湖海產街餐廳主要是賣海產，俗又大碗的生魚片行之有年，也是吸引消費者上門的促銷手法。

被投訴的店家說明，這是切割的刀工不同造成，順紋路去切，就會像市面上普遍到的油花，但這是逆切法，可以把油脂保存下來，但油花不明顯；現在產量少價格高，不可能要求跟高檔店一樣，客人只要事先要求要油一點的，店家都會配合。

鮭魚 生魚片

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