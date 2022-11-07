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高雄前鎮亞灣社宅首期動土 陳其邁：實現居住平權

中央社／ 高雄7日電

高雄市「前鎮亞灣智慧公宅（第一期）工程」今天動土，市長陳其邁表示，亞灣社宅基地緊鄰亞灣區，可說是蛋黃中的蛋黃區，提供當地員工、青年及弱勢族群入住，實現居住平權。

高市府今天舉行「前鎮亞灣智慧公宅（第一期）工程」動土典禮，陳其邁致詞表示，亞灣社宅基地緊鄰亞灣區，可說是蛋黃中的蛋黃區，市府釋出土地興建社宅，提供亞灣5G AIoT創新園區員工、青年家庭及弱勢族群入住，實現居住平權。

陳其邁表示，近年來房價高漲，為讓有租屋需求的民眾受到公平照顧，高雄市興辦「只租不售」社會住宅不遺餘力，並與國家住都中心通力合作，朝1萬5000戶總目標邁進。

陳其邁說，上任2年來，工程已決標13件達6403戶，其中動土件數12件共4809戶，其中市府自辦的岡山、大寮、亞灣3處社宅今年發包動土。在選址規劃上，以產業發展需求、人口密集、大眾運輸為導向，讓入住民眾有完善生活機能。

高雄市都發局表示，前鎮亞灣智慧公宅第一期基地面積8960平方公尺，工程經費約新台幣31.6億元，可提供634戶社會住宅，預定開工後於民國116年完工。

前鎮亞灣智慧公宅後續還有第二期計畫，於第一期基地旁占地1.4公頃原集盒園區，採公辦都更方式取得約850戶社會住宅，預計明年辦理招商。

都發局指出，一、二期社宅將規劃留設開放空間於中央，並以多樣性土地使用模式結合公益設施與商業單元，滿足住戶及周邊社區居住與生活需求。

前鎮亞灣智慧公宅第一期將興建3棟地下2層、地上13至15層建築物，共634戶，其中一房型有478戶、二房型有144戶、三房型有12戶。地面1至2層將規劃托嬰中心、幼兒園、日間照顧、社區照顧關懷據點等公共服務空間。

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