枋寮石斑漁村轉型休閒觀光 漁民甩開石斑輸陸禁令不快

屏東縣枋寮鄉是石斑養殖重鎮，新龍社區近年透過農村再生及社區再造輔導，以產學合作提升漁產品附加價值外，並導入以食漁教育為核心的觀光遊程，讓老社區展現新風貎，前年獲福部金卓越社區獎肯定，社區不斷推陳出新，再和主廚合推精緻的海洋餐桌和划漁筏賽等遊程，讓外界看見體驗式經濟發展的無限可能，漁民也甩開石斑魚輸陸禁令的不快。

枋寮鄉新龍社區養殖面積高達224公頃，養殖魚種包括龍膽石斑、青斑和午魚等高經濟魚種，所衍生的魚鱗、内臟等廢棄物，透過產學合作提煉出膠原蛋白等周邊商品，提升附加價值同時解決環保問題，銷售額並提撥回饋老人關懷回饋得，近年再和旅行社合作開辦漁村體驗之旅，結合枋寮地方特色、餐廳、民宿成為地方特色旅遊，讓遊客徜徉「樂漁、慢漁、食漁」漁村新生活，品味非日常生活的新鮮感。

「轉型休閒漁業，揮別石斑魚輸陸禁令的不快！」新龍社區發展協會執行長林春來說，8年前農村再生計畫核定後，草創時期可謂艱辛，在縣府輔導與協助下慢慢被看見，近年社區上下共同努力，休閒漁業逐漸成型，多元內容包含社區人文導覽、風味餐烹煮、手工藝品、漁民生活體驗等，讓遊客到池邊餵食龍膽石斑，體驗漁村風情和漁民生活，漁民也甩開6月13日起暫停台灣石斑魚輸入的不快。

他說，社區發展以食漁教育為核心理念的漁村導覽遊程，不斷精進遊程體驗設計，將休漁的漁塭再利用發展竹划競賽體驗，也和主廚楊彥希合作，運用石斑、午仔魚等在地新鮮食材，以各國經典海岸料理為主題，設計地中海、日本沖繩、西班牙、義大利等不同風味的海鮮料理，彷如環遊世界，同時針對池邊餐桌的餐具和服務品質作提升，上周末的首發團大獲好評。