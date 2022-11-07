曾遇嚴重車禍熬過復健 衛福部個管師李盈盈帶國旗上選美舞台

身材高朓的衛生福利部高屏區兒少保護區域醫療整合中心個案管理師李盈盈，業餘斜槓擔任模特兒，還曾參加過許多選美競賽，10月更代表台灣摩琳之星參加全球小姐比賽，把中華民國國旗帶上國際舞台，分享台灣的美好。

李盈盈是高雄醫學大學高材生，念心理系時以第一名成績提早畢業，在學期間她就利用假日充當婚紗、校園走秀模特兒，也參加選，斜槓人生看似衝突，她卻因興趣，人生更豐富多彩。

她說，念大學時意外被陌生路人找去擔任畢展模特兒，學會面對鏡頭、欣賞自己，在舞台及鎂光燈前找到自信。後來鼓起勇氣參加模特兒比賽，過程跌跌撞撞，2014年奪得高雄市模特兒協會模麗之星第4名；同年摘下第4屆巴黎國際時裝周模特大賽亞洲台灣賽區優秀獎；2021代表台灣摩琳之星參加亞裔小姐網路大賽獲冠軍；今年再代表台灣摩琳之星參加全球小姐比賽。

「以前我整天只與書本和補習班為伍，沒想過能站上國際選美舞台」，李盈盈還透露，身高174的她，青春期因身高高人一等，慘遭同儕霸凌，度過一段晦暗憂鬱期，也因此對助人的工作產生興趣，大學特別報考心理系，希望陪伴曾受傷與迷惘的兒童與青少年。

畢業踏入職場，她積極從事兒少保工作，投身公益活動，且長期擔任志工輔導誤入歧途的青少女走回正途，2年前她領養一名台東偏鄉的孩童，實踐關懷兒少的初心。