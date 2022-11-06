熱帶果品重鎮屏東農業標準包裝加工廠動土 2024年完工

屏東縣是全國熱帶果品生產重鎮，除內銷全台外，近年拓展歐、美、日、亞等全球通路。面對國際農業自由化劇烈競爭，建立以外銷為導向農產品供應鏈，符合國際需要，屏東縣府跟中央爭取興建農業國際化標準包裝加工廠，今舉行動土典禮，預計2024年3月完工。

行政院長蘇貞昌今出席農業國際化標準包裝加工廠動土典禮，蘇貞昌說，希望家鄉可以快一點，慢行不一定慢到，過去慢，很怨嘆，但也因此土地留的比較多，後來居上，蓋了先進設備，屏東芒果是最早熟，以往都要送到外縣市蒸熱，現在這裡就可以做蒸熱處理、透過冷鏈調解產期。

屏東縣府農業處長鄭永裕簡報指出，屏東八大果品，4到6月愛文芒果以及全年產的木瓜，要銷往日本或韓國，都須經過蒸熱檢疫程序，11月到3月的蜜棗需冷藏檢疫，主要為除去東方果實蠅的蟲卵，但屏東沒有蒸熱場，運往高雄或台南甚至到台中豐原檢疫，路途遙遠，增加運輸成本，過程也容易造成損耗。

鄭永裕說，設置包裝場主要整合在地農產品理（集）貨兼具內、外銷功能，降低成本，提升果品上架品質，設置蒸熱檢疫及冷鏈體系，主要產期最大處理量能預估可達一個月1600到2000噸，全年預估可達2萬噸以上。

蘇貞昌說，去年10月23日他到現場場勘，縣長潘孟安速度也很快，重要是自助而後人助，經費也從原本3.6億到現在要5.61億。