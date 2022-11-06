高雄+3309 防疫明鬆綁提醒確診長輩依醫囑服藥降低重症

高雄市今天公布新增 3309例COVID-19本土確診個案，盛行率31.36%。衛生局表示，7日起鬆綁COVID-19防疫措施，確診者居家隔離「7+n」、接觸者「0+7」，請同住家人提醒確診長輩依醫囑確實服藥 以有效降低重症風險。

高雄市衛生局表示，目前負壓隔離及專責病房總計720床，空床率38.1%。雖防疫政策逐步鬆綁，且染疫者大多數為輕症，但仍有少部份高風險脆弱族群的患者可能演變為重症且病程變化快速，籲請家屬多加關心健康狀況，提醒確診親友按時依醫囑指示劑量服用抗病毒藥物，完成完整療程，降低重症風險。

中央流行疫情指揮中心公告，明天起多項COVID-19防疫措施鬆綁，包括：確診民眾填報「確診個案自主回報疫調系統」時，同住接觸者部分僅需填報2歲以上及未滿2歲密切接觸者的「人數」，無須再填列詳細個人資訊。取消接觸者「居家隔離」措施，全面採行「0+7天自主防疫」。非重症確診者隔離/自主健康管理改為「7+n天」，於隔離7天解除隔離後，接續進行自主健康管理，最多7天，且自主健康管理期間如快篩陰性，即可提前解除相關管制措施。

明天起也取消民眾參加「會接觸不特定人士或無法持續有效保持社交距離」性質活動，包含宗教活動、團體旅遊及健身房、八大行業等，須完成COVID-19疫苗追加劑接種或快篩的限制；也取消營業場所及公共場域體溫量測之強制性規範。

為回歸常態生活，衛生局請民眾持續配合相關防疫政策，包括佩戴口罩、完整COVID-19疫苗、流感疫苗接種、落實手部衛生勤洗手，及出現症狀應主動就醫並遵照醫囑服用抗病毒藥，以降低重症及死亡風險。市民欲接種者，可上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」https://vaccine.kcg.gov.tw 進行預約，高雄市654間合約醫療院所同步提供流感疫苗接種服務 https://gov.tw/daw 。曾確診新冠肺炎民眾，如已結束居家隔離/自主健康管理/自主防疫且已痊癒，並無其他接種禁忌症者，經醫師評估後可接種流感疫苗。