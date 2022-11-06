快訊

爆出高虹安公費助理爭議遭質疑 林耕仁發六項聲明

唐寶寶被報警自責「我不好」 1.1顆星負評的炸物店從谷歌地圖消失

BA.5次世代疫苗本周到貨 莊人祥：選前可開打

高雄+3309 防疫明鬆綁提醒確診長輩依醫囑服藥降低重症

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市今天公布新增 3309例COVID-19本土確診個案，盛行率31.36%。高雄市衛生局提供
高雄市今天公布新增 3309例COVID-19本土確診個案，盛行率31.36%。高雄市衛生局提供

高雄市今天公布新增 3309例COVID-19本土確診個案，盛行率31.36%。衛生局表示，7日起鬆綁COVID-19防疫措施，確診者居家隔離「7+n」、接觸者「0+7」，請同住家人提醒確診長輩依醫囑確實服藥 以有效降低重症風險。

高雄市衛生局表示，目前負壓隔離及專責病房總計720床，空床率38.1%。雖防疫政策逐步鬆綁，且染疫者大多數為輕症，但仍有少部份高風險脆弱族群的患者可能演變為重症且病程變化快速，籲請家屬多加關心健康狀況，提醒確診親友按時依醫囑指示劑量服用抗病毒藥物，完成完整療程，降低重症風險。

中央流行疫情指揮中心公告，明天起多項COVID-19防疫措施鬆綁，包括：確診民眾填報「確診個案自主回報疫調系統」時，同住接觸者部分僅需填報2歲以上及未滿2歲密切接觸者的「人數」，無須再填列詳細個人資訊。取消接觸者「居家隔離」措施，全面採行「0+7天自主防疫」。非重症確診者隔離/自主健康管理改為「7+n天」，於隔離7天解除隔離後，接續進行自主健康管理，最多7天，且自主健康管理期間如快篩陰性，即可提前解除相關管制措施。

明天起也取消民眾參加「會接觸不特定人士或無法持續有效保持社交距離」性質活動，包含宗教活動、團體旅遊及健身房、八大行業等，須完成COVID-19疫苗追加劑接種或快篩的限制；也取消營業場所及公共場域體溫量測之強制性規範。

為回歸常態生活，衛生局請民眾持續配合相關防疫政策，包括佩戴口罩、完整COVID-19疫苗、流感疫苗接種、落實手部衛生勤洗手，及出現症狀應主動就醫並遵照醫囑服用抗病毒藥，以降低重症及死亡風險。市民欲接種者，可上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」https://vaccine.kcg.gov.tw 進行預約，高雄市654間合約醫療院所同步提供流感疫苗接種服務 https://gov.tw/daw 。曾確診新冠肺炎民眾，如已結束居家隔離/自主健康管理/自主防疫且已痊癒，並無其他接種禁忌症者，經醫師評估後可接種流感疫苗。

流感疫苗 居家隔離 衛生局

延伸閱讀

楊文科頒防疫貢獻獎表揚醫護 衛生局也感謝基層支持

47死、161例中重症！增14歲少年中重症 車禍手術驗出陽性

鄭州防疫惹民怨 河南省長稱要儘快恢復正常生活秩序

大陸防疫鬆綁落空 重申堅持動態清零

相關新聞

熱帶果品重鎮屏東農業標準包裝加工廠動土 2024年完工

屏東縣是全國熱帶果品生產重鎮，除內銷全台外，近年拓展歐、美、日、亞等全球通路。面對國際農業自由化劇烈競爭，建立以外銷為導...

高雄+3309 防疫明鬆綁提醒確診長輩依醫囑服藥降低重症

高雄市今天公布新增 3309例COVID-19本土確診個案，盛行率31.36%。衛生局表示，7日起鬆綁COVID-19防...

復育稀有樹種恆春山茶 屏科大森林系與清景麟基金會合作

屏科大森林系與清景麟教育基金會從2019年起攜手綠色事業，連續4年種樹5000株，今年雙方再度聯手，栽種苦楝、黃連木及台...

2022 KFA高雄時尚大賞 洪衣彤獲金賞及最具商業價值賞

高雄市青年局舉辦「2022 KFA高雄時尚大賞」，昨晚公布得獎名單，設計師洪衣彤「防禦機制 Self-defense m...

楠梓人行道 地方意見多

高雄市楠梓區德祥路店家林立，常出現汽機車占用違停亂象，民眾陳情今年重新施作標線型人行道；但因外觀與一般道路區隔不明顯，遭...

金門產業創新中心 揭牌

金門縣政府昨天舉辦「金門產業創新中心」啟動揭牌儀式，未來會將農、漁、牧產業一起整合發展，透過該平台運作機制，將中小企業及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。