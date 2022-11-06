復育稀有樹種恆春山茶 屏科大森林系與清景麟基金會合作

屏科大森林系與清景麟教育基金會從2019年起攜手綠色事業，連續4年種樹5000株，今年雙方再度聯手，栽種苦楝、黃連木及台灣特有種恆春山茶，恆春山茶因生長環境特殊已被列為瀕危物種，森林系的學術專業搭配現代科技輔助下結合環境優勢，成功復育。

屏科大校長張金龍說，聯合國近年推行永續發展，種樹是重要的一項，屏科大不只在林業保種努力，森林的健康同時能養成整體生態系的健康，清景麟教育基金會每年支持，號召大家響應。

屏科大達仁、保力兩座實習農場種下超過5000株樹苗，清景麟教育基金會董事長林聰麟說，存活率達九成以上，今年號召200名「森麟人」預計種下1000棵樹。

屏科大森林系主任陳建璋說，每年種樹森林系都是師生全員出動做前鋒，事前環境評估量測、梳理整地作業，隨著科技發展，今年特別導入GPS定位系統，追蹤栽種位點，讓民眾親自為小樹苗命名，活動結束後透過網路搜尋栽種位點，重拾彎腰播種當下的初心與感動，凝聚型塑「森麟人」歸屬榮譽感。

屏科大指出，每年選用的樹種別具意義，苦楝生長快速、耐風抗旱，樹幹通直，木材紋理美觀有光澤，質地輕軟易加工是製作傢俱箱櫃很好的素材；黃連木與牛樟、台灣擦樹、烏心石及台灣櫸並列闊葉樹一級木，是台灣最硬的樹種之一，自古即是高檔珍貴木材，種植這兩者樹種不僅有助營造改善棲地環境，供其他物種生存活動，亦極具經濟價值。

恆春山茶生長範圍僅限於恆春半島南仁山、鹿寮溪以及欖仁溪附近，其花朵及葉片頗具觀賞價值，惟因族群量小且分布範圍狹隘，植株需成長至胸高直徑約2公分或於日照充足環境下成長，才能開花結果，生長條件限制大，已被評定為瀕臨絕滅物種。

屏科大森林系表示，今年活動在本月4日下午在實習農場舉辦，是種樹也是救樹，透過年年森麟人種樹，將植樹範圍不斷擴大，亦是傳達森林資源的重要性最具意義的力行之舉，讓參與的民眾能在植樹的過程中體認人類生活與森林是密不可分的關係。