2022 KFA高雄時尚大賞 洪衣彤獲金賞及最具商業價值賞
高雄市青年局舉辦「2022 KFA高雄時尚大賞」，昨晚公布得獎名單，設計師洪衣彤「防禦機制 Self-defense mechanism」，贏得金賞大獎，同時獲得最具商業價值賞。
「2022 KFA高雄時尚大賞」決賽獲獎名單，由凱渥知名秀導王聖芬、潮流觀察家黃子佼、雙金影帝莊凱勛、永續設計師 JUST IN XX 周裕穎、國際設計師Daniel Wong黃偉豪，以及產業界代表漢神百貨董事長侯嘉騏一同公布。現場邀請饒舌歌手「Gil G」、超人氣樂團「告五人」演出，更有多家高雄在地企業、時尚跨界品牌，知名藝人及KOL出席相挺，見證新一代新銳設計師跨足國際舞台的第一步。
高雄市政府副祕書長張家興表示，特別感謝在地企業浤圃建設公司贊助，推手「企業特別獎」加碼獎，優秀獲獎者在競賽舞台上直接獲得企業制服設計合約，展現高雄時尚大賞提供大型舞台，匯聚足夠資源、曝光作品的機會，更連結在地企業，攜手打造設計產業優質青年創、就業途徑。也期待未來更多企業的加入，作為飛輪效應的關鍵潤滑劑。
青年局長張以理強調，「高雄時尚大賞」是為了協助青年做好就業前準備，先認識產業大環境與流行趨勢，還有專業技能如何轉換成商業價值。高雄時尚大賞有別於其他競賽獎項，規畫「最具商業價值賞」，透過導入市場學習及導師機制，讓參賽者思考與操作，設計服飾進入市場通路所需面臨的實際課題。
文化部次長李連權期許高雄時尚大賞，成為南台灣展示時尚美學、生活方式以及時尚哲學的重要平台，文化部會支持高雄時尚大賞。
雙金影帝莊凱勛表示，這次設計師在設計感、實用性及轉化在地語彙，皆各有強項。第三次參與高雄時尚大賞的黃子佼也認為，服飾是否能讓人感受到時尚和實穿實用的魅力相當重要。
設計師洪衣彤「防禦機制 Self-defense mechanism」，同時獲得金賞及最具商業價值賞；設計師王建凱「DIFFUSION」獲設計賞；李紀鞍「悲囍奇宴 The Strange」獲創新賞；賴名浩「高瞻」獲人氣賞；企業賞「遇 · 建」設計師柯王加樂、陳芊熹、李圓筑、張碩婷，總獎金高達100萬元。青年局將持續媒合國際競賽、名人穿搭等，協助優秀設計師一步步建立知名度。相關資訊可上「高雄市政府青年局」官網或活動粉專https://reurl.cc/aGkr9Z查詢。
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