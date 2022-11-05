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青農黃柏誠採燈照防治 輕鬆對抗惱人的荔枝細蛾危害

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
荔枝園夜間點燈防治荔枝細蛾，燈景幽靜美麗，有療癒的感覺。記者王昭月／攝影
荔枝園夜間點燈防治荔枝細蛾，燈景幽靜美麗，有療癒的感覺。記者王昭月／攝影

高雄荔枝產量冠全國，其中玉荷包年產值高達12億，但近年氣候異常影響著果，加上荔枝樁象、荔枝細蛾危害，防治難度大增，不過大樹區青農黃柏誠在「高雄青創農企業孵育計畫夢想資金」協助下，利用燈照法有效防治蟲害，同時降低農藥資材與噴藥的工時，有更多心力擴增栽培面積。

高雄荔枝種植面積逾3300公頃，其中玉荷包荔枝占7成5，但因天候變異加上病蟲害多，青農黃柏誠這兩年就因宅配出貨時發生高壞果率常遭客訴，搞得焦頭爛額，尤其見到許多前輩的荔枝園無人接手，很擔心會成為夕陽產業。

「身為農業新生代，面對困難更不能退縮，也許危機就是轉機」，黃柏誠後來獲選為農業局及青年局主辦的「高雄青創農企業孵育計畫夢想資金」輔導對象，他掌握荔枝細蛾畏光的生理特性，運用成本較簡省的燈照防治法對抗，結果降低細蛾產卵率，防治率高達9成以上！還因此降低農藥資材與噴藥的工時，而荔枝園夜間點燈，幽靜美麗，很有療癒感。

除此他購入次氯酸水生成殺菌設備，降低荔枝菌數，延長保鮮期，且殺菌作用後會還原回水，無殘留也不會汙染環境。他說，荔枝本身帶有肉眼看不到的病原菌，加上田間水源含高生菌數，出貨後常出現黴菌，但使用次氯酸水生成殺菌設備，已解決困擾。

今年黃柏誠種植的荔枝，品質穩定，產量提升，大幅提升市場上競爭優勢。未來他願意分享燈照設備簡易模組化經驗，也供應銷售次氯酸水，與其他農友相偕共好。

黃柏誠掌握荔枝細蛾畏光的生理特性，運用成本較簡省的燈照防治法對抗，結果降低細蛾產卵率，防治率高達9成以上！記者王昭月／攝影
黃柏誠掌握荔枝細蛾畏光的生理特性，運用成本較簡省的燈照防治法對抗，結果降低細蛾產卵率，防治率高達9成以上！記者王昭月／攝影
高雄大樹區青農黃柏誠在「高雄青創農企業孵育計畫夢想資金」協助下，利用燈照法有效防治蟲害。記者王昭月／攝影
高雄大樹區青農黃柏誠在「高雄青創農企業孵育計畫夢想資金」協助下，利用燈照法有效防治蟲害。記者王昭月／攝影

荔枝 青農 夢想

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