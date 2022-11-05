青農黃柏誠採燈照防治 輕鬆對抗惱人的荔枝細蛾危害

高雄荔枝產量冠全國，其中玉荷包年產值高達12億，但近年氣候異常影響著果，加上荔枝樁象、荔枝細蛾危害，防治難度大增，不過大樹區青農黃柏誠在「高雄青創農企業孵育計畫夢想資金」協助下，利用燈照法有效防治蟲害，同時降低農藥資材與噴藥的工時，有更多心力擴增栽培面積。

高雄荔枝種植面積逾3300公頃，其中玉荷包荔枝占7成5，但因天候變異加上病蟲害多，青農黃柏誠這兩年就因宅配出貨時發生高壞果率常遭客訴，搞得焦頭爛額，尤其見到許多前輩的荔枝園無人接手，很擔心會成為夕陽產業。

「身為農業新生代，面對困難更不能退縮，也許危機就是轉機」，黃柏誠後來獲選為農業局及青年局主辦的「高雄青創農企業孵育計畫夢想資金」輔導對象，他掌握荔枝細蛾畏光的生理特性，運用成本較簡省的燈照防治法對抗，結果降低細蛾產卵率，防治率高達9成以上！還因此降低農藥資材與噴藥的工時，而荔枝園夜間點燈，幽靜美麗，很有療癒感。

除此他購入次氯酸水生成殺菌設備，降低荔枝菌數，延長保鮮期，且殺菌作用後會還原回水，無殘留也不會汙染環境。他說，荔枝本身帶有肉眼看不到的病原菌，加上田間水源含高生菌數，出貨後常出現黴菌，但使用次氯酸水生成殺菌設備，已解決困擾。