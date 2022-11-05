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3型農聯手推動「夢想農村廚房」 指助人是不悔的選擇

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
巴建南、許瓈如夫妻也擅以各種鳳梨原料烘焙及加工。記者王昭月／攝影
巴建南、許瓈如夫妻也擅以各種鳳梨原料烘焙及加工。記者王昭月／攝影

種植有機蔬果的高雄市田寮里長連于萱，平日照顧老弱，熱心公益，更與同是型農、志趣相投的好友巴建南、許瓈如夫婦連袂推動「夢想農村廚房」，舉辦各種食農體驗，協助農友增加收益，且推廣惜食觀念，珍愛地球。

「有句話說，只要有心，不需有多大財富，誰都能奉獻一己之力幫助他人」，連于萱笑說，這就是影響他們三個好友投身公益的開始。

連于萱種有機蔬果，也當里長，平日她在里內認養閒置的國小設立關懷據點及共享冰箱，照顧老弱。因與同好友巴建南、許瓈如夫婦志趣相投，起心動念創建「夢想農村廚房」，應用在地食材辦各種食農體驗課程，同時也推廣惜食觀念。

好友許瓈如家中種鳳梨，本身是名專業廚師，也擅以各種鳳梨原料烘焙及加工，她對食材處理流程經驗老到，為讓「夢想農村廚房」能快速出餐且保留住食材營養，通常將食材先蒸熟、熬煮，再快速做成真空包裝。

不過許許瓈如說，平日農事忙碌，人力有限，實在沒有餘力處理大量備料，所幸獲得「高雄青創農企業孵育計畫」團體組夢想資金，現在使用自動切片機與自動包裝機，可省下一半工時，處理量最多增加至5倍，還可利用乾燥機烘製成果朝點心，營養美味，讓參與共餐的長輩們，吃了之後更快攝取營養。

連于萱與兩名好友未來還想透過自動化設備，把NG蔬果簡單加工，延長保存。不僅推動續食理念，也能在盛產時去化蔬果，並提升農產經濟效益，除此還能導入食農體驗活動，活絡農村經濟。

「看著長輩們開心共餐，心裏覺得好幸福，這就是我們不悔的選擇」，巴建南等3人開心地說，能協助更多需要照顧的人，真的是很開心的事。

連于萱（右起）與巴建南、許瓈如夫妻聯手成立「夢想農村廚房」，讓偏鄉老人能快樂共餐，也活絡當地農業經濟。記者王昭月／翻攝
連于萱（右起）與巴建南、許瓈如夫妻聯手成立「夢想農村廚房」，讓偏鄉老人能快樂共餐，也活絡當地農業經濟。記者王昭月／翻攝
透過自動化設備，農事更加省工，效能提升。記者王昭月／攝影
透過自動化設備，農事更加省工，效能提升。記者王昭月／攝影

夢想 食農 廚房

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