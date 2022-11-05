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搶先試燈！屏東聖誕節美呆成打卡熱點 下周末飄「白雪」

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
屏東聖誕燈節規畫15組特色燈飾，燈飾「浪漫雪廳」下的椰林廊道，每周六、日及國定假日晚上6點到10點，每整點將飄降白色雪花，令人期待。圖／屏東縣政府提供
屏東聖誕燈節規畫15組特色燈飾，燈飾「浪漫雪廳」下的椰林廊道，每周六、日及國定假日晚上6點到10點，每整點將飄降白色雪花，令人期待。圖／屏東縣政府提供

2022屏東聖誕節今晚上提前試燈，屏東公園15座燈飾連結成璀燦燈海，場內播放聖誕經典歌Last Christmas，高達12公尺的主燈璀璨冰山上有麋鹿360度轉圈，彷如旋轉音樂盒，吸引不少民眾搶先感受歡樂氣氛。

屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，2022屏東聖誕節將於下周五（11月11日）正式點燈，活動時間至明年1月2日，平日下午5時30分至10時點燈，假日延長至10時30分，讓縣民感受節慶氛圍。

鄞鳳蘭強調，雖然疫情緩解已解封，但出國旅遊機票仍昂貴，為了讓民眾不用荷包破洞也能有出國fu，今年活動特在區內規畫5處打卡點，從韓流風到歐洲雪世界，充滿異國風情，活動開場後集點打卡還能獲得神秘聖誕小禮。

今年聖誕燈節規畫15組特色燈飾，除了高達12公尺的主燈璀璨冰山是亮點，每周六、日及國定假日晚上6點到10點，燈飾「浪漫雪廳」下的椰林廊道還有人造雪活動，每整點將飄降白色雪花，更令人期待。更多詳情請可搜尋「2022屏東聖誕節」活動官網，或臉書搜尋「屏東縣政府傳播暨國際事務處」。

屏東聖誕節提前試燈，高達12公尺的主燈璀璨冰山上有麋鹿360度轉圈，彷如旋轉音樂盒，吸引不少民眾搶先感受歡樂氣氛。記者魏斌／攝影
屏東聖誕節提前試燈，高達12公尺的主燈璀璨冰山上有麋鹿360度轉圈，彷如旋轉音樂盒，吸引不少民眾搶先感受歡樂氣氛。記者魏斌／攝影

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