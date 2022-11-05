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馬祖馬拉松今鳴笛起跑 2千多名跑者環跑南竿全島

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
2022第7屆馬祖馬拉松今日鳴笛起跑，沿途有啦啦隊為選手們加油。圖／連江縣政府提供
2022第7屆馬祖馬拉松今日鳴笛起跑，沿途有啦啦隊為選手們加油。圖／連江縣政府提供

2022第7屆馬祖馬拉松今日清晨鳴笛起跑，超過2千名跑者環跑南竿全島，全馬男女冠軍李智群與劉素雅，2人各獲4萬元獎金，以及主辦單位特別獎「等體重馬祖高粱酒」，李智群抱回70公斤馬祖陳高，相當開心。縣長劉增應表示，希望選手在馬祖留下難忘的賽跑經驗，歡迎全國跑友明年再來馬祖挑戰。

　馬祖馬拉松是馬祖最大規模運動賽事，去年因疫情停辦，今年重新舉辦吸引各地跑者慕名參賽，共有42公里全馬、21公里半馬、10公里，以及3公里、5公里體驗組。

　賽道環繞全南竿島，途經濱海步道、山線公路及閩東聚落等多元地貌，尤其全年只為比賽特別開放一天的「南北坑道」，全長近300公尺的坑道，展出過去戰備時佈建的彈藥庫、軍械室等內部空間，國軍鬼斧神工令人嘆為觀止，讓跑者體驗獨特戰地風情。

　賽事結果李智群以3小時52秒成績獲得全馬男子組冠軍，全馬女子組冠軍則由劉素雅以3小時32分38秒拿下，2人各獲4萬元獎金，以及主辦單位特別獎「等體重馬祖高粱酒」，李智群抱回70公斤馬祖陳高，讓他又驚又喜。

　李智群在受訪表示，在馬祖跑馬拉松是很享受的事，主辦單位高規格接待選手，讓大家有備受禮遇的感覺，馬祖近年以體育結合觀光是非常棒的城市行銷策略，歡迎全台跑者一起來馬祖體驗。

　劉增應表示，馬祖馬拉松賽事睽違兩年再度登場，賽道納入軍事戰地南北坑道、補給站特地準備了馬祖美食，希望讓選手在馬祖留下難忘的賽跑經驗，歡迎全國跑友明年再來馬祖挑戰。

2022第7屆馬祖馬拉松今日清晨鳴笛起跑，超過2千名跑者環跑南竿全島。圖／連江縣政府提供
2022第7屆馬祖馬拉松今日清晨鳴笛起跑，超過2千名跑者環跑南竿全島。圖／連江縣政府提供
馬祖馬拉松今年特別爭取開放一天的「南北坑道」賽道，全長近300公尺的坑道，讓跑者體驗獨特戰地風情。圖／連江縣政府提供
馬祖馬拉松今年特別爭取開放一天的「南北坑道」賽道，全長近300公尺的坑道，讓跑者體驗獨特戰地風情。圖／連江縣政府提供
2022第7屆馬祖馬拉松今日清晨鳴笛起跑，超過2千名跑者環跑南竿全島。圖／連江縣政府提供
2022第7屆馬祖馬拉松今日清晨鳴笛起跑，超過2千名跑者環跑南竿全島。圖／連江縣政府提供

馬祖 馬拉松 南竿

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