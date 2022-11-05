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金門大橋通車後首場活動 烈嶼親子嘉年華吸引萬人參與

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
烈嶼鄉公所今天舉行烈嶼親子嘉年華，重頭戲親子搓芋圓，吸引約500多位民眾參與，場面盛大。記者蔡家蓁／攝影
烈嶼鄉公所今天舉行烈嶼親子嘉年華，重頭戲親子搓芋圓，吸引約500多位民眾參與，場面盛大。記者蔡家蓁／攝影

今年烈嶼鄉芋頭季活動，受到廣大民眾與遊客的熱烈迴響，為延續芋頭季的熱潮，烈嶼鄉公所今天又推出烈嶼親子嘉年華，拜金門大橋通車之賜，此次的活動吸引爆滿民眾參與，初估有近萬人，重頭戲親子同樂動手搓芋圓，也大受歡迎，民眾開心滿足的將親手製作完成的芋圓帶回家。

烈嶼親子嘉年華今天中午在烈嶼東林複合式運動場登場，現場有不少童玩體驗與氣球城堡、園遊會，陸陸續續吸引近萬位民眾到場參加，包括金門縣長楊鎮浯、烈嶼鄉長洪若珊、議員洪成發、鄉代會主席方駿洋、縣府觀光處長丁健剛等人都到場共襄盛舉，與民同樂。

洪若珊在致詞表示，大家期待已久的金門大橋終於通車了，鄉公所和鄉親一起抱持著正面的態度，共同迎接烈嶼美好的未來，相關的政策也會與時俱進並進行滾動式調整，她也邀請大家一起登頂麒麟山，共賞金門大橋美景。洪若珊也提及，這幾年在大家的加持以及口碑行銷，「烈嶼芋 甭用哺！」現在已經是眾所皆知的招牌，芋頭更是供不應求，歡迎大家來烈嶼看美景吃芋頭。

楊鎮浯則表示，今天的行程雖然緊湊，但因為金門大橋通了，所以能夠很順利的驅車參加烈嶼盛事，隨著大橋開通，烈嶼鄉的各項活動參與人數將越來越多，各項建設發展也會越來越快，縣政府會和鄉公所通力合作，辦更多活動，促進更多的觀光人潮到來。

楊鎮浯說，縣府推動的一鄉鎮一親子公園，烈嶼的習山湖共融公園已在施工中，未來將成為親子休閒的最佳場域，而今年的跨年晚會更將是史上頭次移師烈嶼舉辦，希望藉由大家的努力，讓烈嶼的美好繼續發揚。

鄉公所這次用心規劃親子搓芋圓活動，共吸引近500人參與，另外還有豐富的表演活動及各項兒童體驗活動，包含YoYo台哥哥姊姊唱跳表演、及小朋友最喜歡的小丑氣球表演、大型氣墊城堡、親子闖關樂及美食園遊會等，此次為金門大橋通車後首場大型觀光活動，大批民眾駕車由大金門前往烈嶼參加，現場車流量十分壯觀，估計約有1萬人次到場參加。

鄉公所指出，到11月底芋頭季期間，舉辦拍照打卡送好禮活動，只要到烈嶼景點任選4處和在地商家及金門大橋打卡拍照，就可獲贈紀念品一份，詳細資訊請至烈嶼旅遊網查閱。(網址：https://lieyu.kinmen.gov.tw/travel/)。

現場的親子設施，都超受小朋友歡迎，小朋友玩得超開心。記者蔡家蓁／攝影
現場的親子設施，都超受小朋友歡迎，小朋友玩得超開心。記者蔡家蓁／攝影
烈嶼鄉公所今天舉行烈嶼親子嘉年華，「親子搓芋圓」活動，反應超熱烈。記者蔡家蓁／攝影
烈嶼鄉公所今天舉行烈嶼親子嘉年華，「親子搓芋圓」活動，反應超熱烈。記者蔡家蓁／攝影
現場的童玩設施，吸引不少親子共玩。記者蔡家蓁／攝影
現場的童玩設施，吸引不少親子共玩。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯也到場與民同樂，並拜票爭取認同。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯也到場與民同樂，並拜票爭取認同。記者蔡家蓁／攝影
烈嶼鄉長洪若珊也下場指導小朋友搓芋圓，玩得超開心。記者蔡家蓁／攝影
烈嶼鄉長洪若珊也下場指導小朋友搓芋圓，玩得超開心。記者蔡家蓁／攝影

金門大橋 親子 楊鎮浯

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