屏鵝公路加速路面刨鋪收尾 爛路傷車可向三工處聲請國賠

屏鵝公路種樹百里工程暑假開工後，因施工引發塞車和爛路造成車損，民怨迭起，還成為縣長選戰的議題；公路總局第3區養護工程處說，全線工程正加緊分段重新刨鋪收尾工程，大部分會在18日前完成，枋寮水底寮段要視台電停電切換改接進度，最慢在12月初完成；另車輛破胎或底盤損壞的損失可聲請國家賠償，請民眾依規定寄送資料審核。

行政院長蘇貞昌指示辦理「種樹百里2.0景觀優化工程」，7月動工後定明年1月15日完工；公路總局三工處說，交通流量大的路段，延至暑假後施工，為降低交通衝擊，管道挖埋後路面鋪築改採夜間施工，目前正加緊分段重新刨鋪收尾工程，大部分會在18日前完成，水底寮段涉及台電停電切換改接進度，還是有機會在本月底前完工，電桿移除後，接著種樹，展現新貌，工程應可提前在下月完工。

屏鵝公路因分段封閉車道施工，僅剩1個車道天天塞車，近來則是因桿線下化工程，臨時回填粗糙致路面崎嶇不平，有用路人因此破胎甚至避震器損壞，有人發起一人一信寄到行政院抗議外，也有民眾統計車損狀況要協助請求國賠；對此，三工處指出，近來民眾反映，因「種樹百里2.0」施工階段臨舖路面造成車輛損壞求償事宜，可依國家賠償法第3條第1項規定向三工處聲請國家賠償。