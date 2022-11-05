快訊

北市長辯論／「低頭看稿出戲」 網友點名28年前戰神：有人講得贏他？

北市長辯論／陳時中抗中保台1政見 黃珊珊：打臉蔡總統？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏鵝公路加速路面刨鋪收尾 爛路傷車可向三工處聲請國賠

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏鵝公路種樹百里工程正加緊分段重新刨鋪收尾工程，大部分會在18日前完成，枋寮水底寮段要視台電停電切換改接進度，最慢在12月初完成。另對車輛破胎或底盤損壞的損失可聲請國家賠償。記者潘欣中／攝影
屏鵝公路種樹百里工程正加緊分段重新刨鋪收尾工程，大部分會在18日前完成，枋寮水底寮段要視台電停電切換改接進度，最慢在12月初完成。另對車輛破胎或底盤損壞的損失可聲請國家賠償。記者潘欣中／攝影

屏鵝公路種樹百里工程暑假開工後，因施工引發塞車和爛路造成車損，民怨迭起，還成為縣長選戰的議題；公路總局第3區養護工程處說，全線工程正加緊分段重新刨鋪收尾工程，大部分會在18日前完成，枋寮水底寮段要視台電停電切換改接進度，最慢在12月初完成；另車輛破胎或底盤損壞的損失可聲請國家賠償，請民眾依規定寄送資料審核。

行政院長蘇貞昌指示辦理「種樹百里2.0景觀優化工程」，7月動工後定明年1月15日完工；公路總局三工處說，交通流量大的路段，延至暑假後施工，為降低交通衝擊，管道挖埋後路面鋪築改採夜間施工，目前正加緊分段重新刨鋪收尾工程，大部分會在18日前完成，水底寮段涉及台電停電切換改接進度，還是有機會在本月底前完工，電桿移除後，接著種樹，展現新貌，工程應可提前在下月完工。

屏鵝公路因分段封閉車道施工，僅剩1個車道天天塞車，近來則是因桿線下化工程，臨時回填粗糙致路面崎嶇不平，有用路人因此破胎甚至避震器損壞，有人發起一人一信寄到行政院抗議外，也有民眾統計車損狀況要協助請求國賠；對此，三工處指出，近來民眾反映，因「種樹百里2.0」施工階段臨舖路面造成車輛損壞求償事宜，可依國家賠償法第3條第1項規定向三工處聲請國家賠償。

三工處指出，國賠請求書等相關表單，可至交通部公路總局第3區養護工程處網站下載，請民眾依格式詳細填寫簽章並檢附完整佐證資料寄送三工處，後續將依法定程序邀請專家學者組成國賠小組審議會議進行審議；對於聲請國家賠償相關流程，如有任何疑問，也可撥打洽詢電話08-7893456以瞭解更多資訊。

屏鵝公路種樹百里2.0景觀優化工程，已完工的台26線車城尖山段，電桿移除前後景觀大不同。圖／公路總局提供
屏鵝公路種樹百里2.0景觀優化工程，已完工的台26線車城尖山段，電桿移除前後景觀大不同。圖／公路總局提供

國賠 塞車 蘇貞昌

延伸閱讀

屏鵝公路種樹百里工程害車損　可向三工處申請國賠

加緊收尾！　屏鵝公路種樹百里路面刨鋪有望18日前完成

嘉義市長延12月18日投票有利民進黨？ 他吐心聲：不排除提國賠

恩恩爸明提告國賠 新北法制局：配合法院提供資料

相關新聞

傳陳時中兒子以「限制性招標」拿下高市府標案 文化局：不知他爸爸是誰

繼行政院長蘇貞昌女兒蘇巧慧遭控拿桃園市政府標案後，網路有民眾PO文流傳，民進黨台北市長候選人陳時中兒子陳彥安，去年以限制...

屏鵝公路加速路面刨鋪收尾 爛路傷車可向三工處聲請國賠

屏鵝公路種樹百里工程暑假開工後，因施工引發塞車和爛路造成車損，民怨迭起，還成為縣長選戰的議題；公路總局第3區養護工程處說...

協助新創團隊創業 縣府打造金門產業創新中心

繼金門青年發展中心，金門縣政府今天又舉辦「金門產業創新中心」啟動揭牌儀式，未來會將農、漁、牧產業一起整合發展，透過該平台...

佛寺辦吉祥飯結緣公益活動 全鄉村長放下選務樂當發送員

屏東縣枋寮鄉金指山寶鼎佛國寺前年舉辦萬個吉祥飯免費結緣公益活動，今年挑戰追加至1.5萬個愛心素便當，200多位志工今天凌...

影／屏東林邊特色遊戲場啟用 飛天火車、蓮霧森林孩子瘋玩

屏東縣政府近年推廣1鄉鎮1適合全齡且具地方特色的共融公園，位於林邊火車站前廣場旁的林邊鄉共融公園今天啟用；縣長潘孟安說，...

高捷信義國小站 老店肉燥飯、碳烤黑輪、青創咖啡 飄香

高雄市新興區中正市場就在捷運橘線信義國小站旁，步出捷運站約3至5分鐘就可抵達，市場內有各式傳統銅板小吃，郭家肉燥飯、錦田...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。