協助新創團隊創業 縣府打造金門產業創新中心

繼金門青年發展中心，金門縣政府今天又舉辦「金門產業創新中心」啟動揭牌儀式，未來會將農、漁、牧產業一起整合發展，透過該平台運作機制，將中小企業及產業意見雙向溝通，轉化成產業發展政策後據以執行，可望成為金門產業聚焦熱點。

啟動揭牌儀式由縣府秘書長陳祥麟、金門縣商業會理事長陳松泉、漁會理事長陳水義、建設處處長李有忠、金城鎮鎮長李誠智出席及地區各產業界業者參與，象徵著縣府為在地產業堅強的後盾，縣府團隊及民間資源逐步務實的建構友善產業環境，讓創業者立足金門、外流的企業有機會回家與有意投資金門的企業有個發展據點。

陳祥麟在致詞表示，過去一年，縣府催生了金門青年發展中心，打造了青年創業支援服務體系、建立青年一站式服務據點，也與公部門以外單位建立連結與合作，成功的幫助許多青年返鄉創業，也協助金門大學畢業的學生可以留下來在金門創業與就業。

他也提及，一個產業的發展，中小企業更是重要的核心，因此縣府主動且積極的檢討與調整中小企業政策走向，有了整合中央、地方資源及縣府產業相關政策的單位設立「金門產業創新中心」，成立的使命就是希望協助返鄉中小企業、投資金門的企業或在金門發展的中小企業，能夠將金門做為創業及實現夢想的舞台，讓創業這條路上不孤獨，成為創業者堅強的後盾。

縣府也表示，配合金門產業創新中心揭幕，往後外部廣場將有攤位可付費提供周末有興趣廠商擺攤，藉由此次金典市集，農試所召集各個金門安全農業農友，提供大家最新鮮安全的農產品，另現場展售農試所委託廠商製作洛神及辣椒產品，並邀集畜試所提供冰棒供大家品嚐，歡迎大家在地農友一起來。