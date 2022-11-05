佛寺辦吉祥飯結緣公益活動 全鄉村長放下選務樂當發送員

屏東縣枋寮鄉金指山寶鼎佛國寺前年舉辦萬個吉祥飯免費結緣公益活動，今年挑戰追加至1.5萬個愛心素便當，200多位志工今天凌晨2時起一直忙到上午8時，在住持釋法光法師、屏東佛教會理事長釋見引法師、屏東縣副縣長吳麗雪等人叩響平安鐘，祈願萬福平安後發送；在佛寺號召下，枋寮鄉村長幾乎總動員，暫放下選務加入發送愛心便當行列。

金指山寶鼎佛國寺開山住持為釋法光法師所建，創於1997年，靠著師父外出結緣，從10坪大的內殿開始，在眾人善緣支持下胼手胝足，逐漸擴建到周圍的寮房和每月舉辦大型法會的普濟堂，幫助更多需要幫助的人；她說，看到領取愛心便當的民眾臉上都帶著開心且感恩的表情，籌措物資過程再累也值得，未來會持續送暖，讓民眾在疫情挑戰下，也能感受各界的關心。

她說，佛寺一直鼓勵大眾茹素，除可幫助地球環境，也可調養身體，這次疫情造成很多民眾難以工作營生，對於弱勢的族群更是雪上加霜，決定藉由發放全素愛心便當推廣素食理念，也讓大眾能有一餐溫飽；前年發放1萬個引起熱烈回響，今年追加至1萬5千個，200多位志工忙到今天上午，長達6個多小時的準備過程，保持兢兢業業精神，雖只是份小便當，乘載的卻是滿滿善力，希望延續下去，把這份感動向外推廣。

屏東佛教會理事長釋見引法師說，因應疫情，儀式簡單隆重，希望透過宗教祈福的儀式，為台灣帶來平安，消弭災厄，減少各種災害產生，讓新的一年可以國泰民安、風調雨順；一盒盒熱騰騰的便當，不只是填飽肚子的食物，更盛滿鼓舞人心的深切祝福，「愛心生產線」志工從破曉一直忙到上午，令人動容。