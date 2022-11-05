快訊

主張四項發展 蔣萬安「秀台語」：我是台北出生、長大的囝仔

黃珊珊：下任市長要有即戰力 無法等「實習市長」成長

蔣萬安出招「疫情七問」 批評陳時中道歉也無法挽回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

佛寺辦吉祥飯結緣公益活動 全鄉村長放下選務樂當發送員

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣枋寮鄉金指山寶鼎佛國寺今天舉辦吉祥飯免費結緣公益活動，在住持釋法光法師、屏東佛教會理事長釋見引法師、屏東縣副縣長吳麗雪等人叩響平安鐘，祈願萬福平安後發送。記者潘欣中／攝影
屏東縣枋寮鄉金指山寶鼎佛國寺今天舉辦吉祥飯免費結緣公益活動，在住持釋法光法師、屏東佛教會理事長釋見引法師、屏東縣副縣長吳麗雪等人叩響平安鐘，祈願萬福平安後發送。記者潘欣中／攝影

屏東縣枋寮鄉金指山寶鼎佛國寺前年舉辦萬個吉祥飯免費結緣公益活動，今年挑戰追加至1.5萬個愛心便當，200多位志工今天凌晨2時起一直忙到上午8時，在住持釋法光法師、屏東佛教會理事長釋見引法師、屏東縣副縣長吳麗雪等人叩響平安鐘，祈願萬福平安後發送；在佛寺號召下，枋寮鄉村長幾乎總動員，暫放下選務加入發送愛心便當行列。

金指山寶鼎佛國寺開山住持為釋法光法師所建，創於1997年，靠著師父外出結緣，從10坪大的內殿開始，在眾人善緣支持下胼手胝足，逐漸擴建到周圍的寮房和每月舉辦大型法會的普濟堂，幫助更多需要幫助的人；她說，看到領取愛心便當的民眾臉上都帶著開心且感恩的表情，籌措物資過程再累也值得，未來會持續送暖，讓民眾在疫情挑戰下，也能感受各界的關心。

她說，佛寺一直鼓勵大眾茹素，除可幫助地球環境，也可調養身體，這次疫情造成很多民眾難以工作營生，對於弱勢的族群更是雪上加霜，決定藉由發放全素愛心便當推廣素食理念，也讓大眾能有一餐溫飽；前年發放1萬個引起熱烈回響，今年追加至1萬5千個，200多位志工忙到今天上午，長達6個多小時的準備過程，保持兢兢業業精神，雖只是份小便當，乘載的卻是滿滿善力，希望延續下去，把這份感動向外推廣。

屏東佛教會理事長釋見引法師說，因應疫情，儀式簡單隆重，希望透過宗教祈福的儀式，為台灣帶來平安，消弭災厄，減少各種災害產生，讓新的一年可以國泰民安、風調雨順；一盒盒熱騰騰的便當，不只是填飽肚子的食物，更盛滿鼓舞人心的深切祝福，「愛心生產線」志工從破曉一直忙到上午，令人動容。

吳麗雪感謝每年都盡心盡力的各宮廟、宗教團體等，大家共同發願，在眾神明的庇佑下，希望疫情減緩，讓百姓的生活都能恢復正常。公私部門資源共同配合互補不足，幫助需要幫忙的民眾。

屏東縣枋寮鄉金指山寶鼎佛國寺今天舉辦吉祥飯免費結緣公益活動，在住持釋法光法師、屏東佛教會理事長釋見引法師、屏東縣副縣長吳麗雪等人叩響平安鐘，祈願萬福平安後發送。記者潘欣中／攝影
屏東縣枋寮鄉金指山寶鼎佛國寺今天舉辦吉祥飯免費結緣公益活動，在住持釋法光法師、屏東佛教會理事長釋見引法師、屏東縣副縣長吳麗雪等人叩響平安鐘，祈願萬福平安後發送。記者潘欣中／攝影
屏東縣枋寮鄉金指山寶鼎佛國寺今天舉辦吉祥飯免費結緣公益活動，在住持釋法光法師、屏東佛教會理事長釋見引法師、屏東縣副縣長吳麗雪等人叩響平安鐘，祈願萬福平安後發送。記者潘欣中／攝影
屏東縣枋寮鄉金指山寶鼎佛國寺今天舉辦吉祥飯免費結緣公益活動，在住持釋法光法師、屏東佛教會理事長釋見引法師、屏東縣副縣長吳麗雪等人叩響平安鐘，祈願萬福平安後發送。記者潘欣中／攝影
屏東縣枋寮鄉金指山寶鼎佛國寺今天舉辦吉祥飯免費結緣公益活動，在住持釋法光法師、屏東佛教會理事長釋見引法師、屏東縣副縣長吳麗雪等人叩響平安鐘，祈願萬福平安後發送。記者潘欣中／攝影
屏東縣枋寮鄉金指山寶鼎佛國寺今天舉辦吉祥飯免費結緣公益活動，在住持釋法光法師、屏東佛教會理事長釋見引法師、屏東縣副縣長吳麗雪等人叩響平安鐘，祈願萬福平安後發送。記者潘欣中／攝影

便當 屏東縣 愛心

延伸閱讀

淡出螢幕15年紅孩兒成員王海輪現身公益　回母校揭姓氏謎

三發教育基金會暨「首席大院」11/26公益捐血，傳遞台灣正能量

嘉義市長選舉日期待中選會選定 黃敏惠、李俊俋各有見解

嘉市長無黨候選人衝中選會陳情 表態盼別趕在11月26日投票

相關新聞

大寮伍厝重劃 住戶下跪求撤案

高雄大寮區伍厝段自辦市地重劃公告至昨天為止，部分拒絕重劃住戶擔心房子被拆，昨到高雄市政府下跪陳情，懇求撤案。內坑里前里長...

佛寺辦吉祥飯結緣公益活動 全鄉村長放下選務樂當發送員

屏東縣枋寮鄉金指山寶鼎佛國寺前年舉辦萬個吉祥飯免費結緣公益活動，今年挑戰追加至1.5萬個愛心素便當，200多位志工今天凌...

影／屏東林邊特色遊戲場啟用 飛天火車、蓮霧森林孩子瘋玩

屏東縣政府近年推廣1鄉鎮1適合全齡且具地方特色的共融公園，位於林邊火車站前廣場旁的林邊鄉共融公園今天啟用；縣長潘孟安說，...

高捷信義國小站 老店肉燥飯、碳烤黑輪、青創咖啡 飄香

高雄市新興區中正市場就在捷運橘線信義國小站旁，步出捷運站約3至5分鐘就可抵達，市場內有各式傳統銅板小吃，郭家肉燥飯、錦田...

佛光山佛陀紀念館 讀好書 食好蔬

「2022國際書展暨蔬食博覽會」今起至13日在佛光山佛陀紀念館盛大舉辦，今年以「我的地球 我來關懷Ⅱ」為主題，呈現「在地...

中山大學校友金門埋酒 定5年之約

國立中山大學校友總會一行30餘人，昨在后湖的中山大學校友許然博家後院田邊，埋下2罈5公升金門高粱酒，相約5年後再聚金門挖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。