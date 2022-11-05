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影／屏東林邊特色遊戲場啟用 飛天火車、蓮霧森林孩子瘋玩
屏東縣政府近年推廣1鄉鎮1適合全齡且具地方特色的共融公園，位於林邊火車站前廣場旁的林邊鄉共融公園今天啟用；縣長潘孟安說，事前讓在地孩子參與表達意見，動巧思融入遊具設計，遊戲場的「飛天火車」和「蓮霧冒險森林」，和一旁林邊火車站、知名農特產相呼應，再結合溜滑梯、攀爬架等遊具，是親子共享的全方位迷你遊樂園，也是新地標。
潘孟安說，縣府近年改善各鄉鎮罐頭式遊具及老舊公園，提供民眾更優質的公共休閒空間，並強化地區環境的機能性，讓公園不只是提供在地居民休憩使用的場所，更是親子共享的遊樂園；林邊共融公園位於林邊火車站出口，鄰近三所幼兒園、2所國小和1所國中，屬林邊鄉的重要生活圈，公園總基地面積為6425平方公尺，縣府自籌3300萬元打造出具在地特色、好玩又安心的共融式遊戲場域。
縣府交通旅遊處長黃國維說，屏東縣率先落實孩童表意權，讓使用者創造、設計出最符合自己心目中的公園，孩子的創意讓遊具擺脫過去固定的形象，地方代表性的火車結合溜滑梯、攀爬架及平衡遊戲，在車站前方廣場變身特色遊具場，甚至把「穿越車廂門」的概念也設計其中。
他說，蓮霧是林邊鄉的農特產，不只可以吃也可變身為遊戲場域，2019年台灣燈會讓人印象深刻的蓮霧座椅也延伸至此，成為家長、年長者座位區外，也打造成孩子喜愛的造型小屋，變成孩子的秘密基地；鞦韆區運用不同種類，分別照顧到幼童、學童及年長者，一旁有成人體健設施，家長帶孩子來放電，也可活絡一下筋骨。
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