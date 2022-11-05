屏鵝公路種樹百里工程害車損 可向三工處申請國賠

屏鵝公路141公里地下化暨種樹百里2.0計畫，今年7月起施工以來，引發民怨積累，民眾行駛在屏鵝公路上猶如穿越障礙賽，用路人也因為施工階段臨舖路面造成車輛損壞求償，公路總局第三區養護工程處4日發布訊息，可依國家賠償法申請國賠，後續將依法定程序邀請專家學者組成國賠小組審議會審議。

三工處指出，相關求償申請程序，可依國家賠償法第3條第1項規定向三工處申請國家賠償，國賠請求書等相關表單可至交通部公路總局第三區養護工程處網站（https://thbu3.thb.gov.tw/便民服務/國賠業務專區/相關申請表格/）下載，請依格式詳細填寫簽章並檢附完整佐證資料寄送三工處，後續依法定程序邀請專家學者組成國賠小組審議會議審議。

三工處表示，對申請國家賠償相關流程，若有疑問，也可撥打洽詢電話08-7893456以瞭解更多資訊。計畫相關工程仍在進行，請用路人行經施工路段時依工區指示標誌及現場交管人員指揮，小心通行，施工期間造成不便，敬請見諒。

國民黨屏東縣議員陳揚說，根據交通隊提供資料，從高屏大橋到美和科大台一線路段，今年7到9月與去年同期相較，車禍增加200多件，工程相關進度加快腳步，路平要強化，希望不要再有交通事故發生。

陳揚說，他接到許多民眾反映，避震器損壞、車體損壞等求助無門，但要如何舉證是因為種樹百里工程導致結果有一定難度，希望這部份能從寬認定。