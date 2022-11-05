聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏鵝公路種樹百里工程害車損 可向三工處申請國賠

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
台一線屏鵝公路，今年7月1日啟動種樹百里2.0計畫，駕駛人行駛在台1線，猶如開障礙賽闖關。圖／本報資料照片
台一線屏鵝公路，今年7月1日啟動種樹百里2.0計畫，駕駛人行駛在台1線，猶如開障礙賽闖關。圖／本報資料照片

屏鵝公路141公里地下化暨種樹百里2.0計畫，今年7月起施工以來，引發民怨積累，民眾行駛在屏鵝公路上猶如穿越障礙賽，用路人也因為施工階段臨舖路面造成車輛損壞求償，公路總局第三區養護工程處4日發布訊息，可依國家賠償法申請國賠，後續將依法定程序邀請專家學者組成國賠小組審議會審議。

三工處指出，相關求償申請程序，可依國家賠償法第3條第1項規定向三工處申請國家賠償，國賠請求書等相關表單可至交通部公路總局第三區養護工程處網站（https://thbu3.thb.gov.tw/便民服務/國賠業務專區/相關申請表格/）下載，請依格式詳細填寫簽章並檢附完整佐證資料寄送三工處，後續依法定程序邀請專家學者組成國賠小組審議會議審議。

三工處表示，對申請國家賠償相關流程，若有疑問，也可撥打洽詢電話08-7893456以瞭解更多資訊。計畫相關工程仍在進行，請用路人行經施工路段時依工區指示標誌及現場交管人員指揮，小心通行，施工期間造成不便，敬請見諒。

國民黨屏東縣議員陳揚說，根據交通隊提供資料，從高屏大橋到美和科大台一線路段，今年7到9月與去年同期相較，車禍增加200多件，工程相關進度加快腳步，路平要強化，希望不要再有交通事故發生。

陳揚說，他接到許多民眾反映，避震器損壞、車體損壞等求助無門，但要如何舉證是因為種樹百里工程導致結果有一定難度，希望這部份能從寬認定。

國賠 屏東縣

延伸閱讀

「超級大母雞」侯友宜赴屏東輔選 蘇清泉讚：很多小雞嗷嗷待哺

屏市長選情激爭綠營文宣企圖分化 藍營4議員籲停止抹黑

朴子市長候選人涂建軒批鐵支路公園2期未驗收啟用 公所駁斥

加緊收尾！　屏鵝公路種樹百里路面刨鋪有望18日前完成

相關新聞

後浦草地野餐音樂節登場 超人氣排隊餐車快閃金門

超人氣排隊餐車快閃金門！金城鎮公所從今日起一連3天在金城鎮莒光湖畔大草原廣場辦理「後浦草地野餐音樂節」活動，邀請台灣最夯...

屏鵝公路種樹百里工程害車損 可向三工處申請國賠

屏鵝公路141公里地下化暨種樹百里2.0計畫，今年7月起施工以來，引發民怨積累，民眾行駛在屏鵝公路上猶如穿越障礙賽，用路...

高市舊市議會公辦都更案招商 新舊融合「命題」挑戰大

1966年創建的高雄舊市議會，縣市合併後閒置多年，至2020年才登錄為歷史建築，高雄市政府擬透過公辦都更進行活化，但設定...

台船跨界投資興建「船佳堡」建案 顧員工兼測市場水溫

台船公司首批建案「船佳堡」今天動土，將蓋150戶只賣集團員工，照顧員工同時也為跨界投資測試水溫，目前已有1900人登記抽...

影／中山大學校友總會金門埋酒 相約5年後挖酒共飲

國立中山大學校友總會一行30餘人今日下午在后湖的中山大學校友許然博家後院田邊，埋下2罈5公升金門高粱酒，大家相約5年後，...

金馬影帝陳松勇遺愛 捐贈高階救護車給澎湖

已故金馬影帝陳松勇友人陳韋翰，今天代表勇伯捐贈一部價值340萬元的「陳松勇紀念號」救護車給澎湖縣政府消防局，完成陳松勇生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。