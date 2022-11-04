高市舊市議會公辦都更案招商 新舊融合「命題」挑戰大

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市政府今天舉辦高雄舊市議會活化轉型招商說明會，未來將會採用活化的方式保留具有歷史意義的建物，讓民主歷史與商業並存。記者劉學聖／攝影
高雄市政府今天舉辦高雄舊市議會活化轉型招商說明會，未來將會採用活化的方式保留具有歷史意義的建物，讓民主歷史與商業並存。記者劉學聖／攝影

1966年創建的高雄舊市議會，縣市合併後閒置多年，至2020年才登錄為歷史建築，高雄市政府擬透過公辦都更進行活化，但設定新舊建物共融「命題」，盼既保存歷史紋理，又能重返經貿核心地位，今午不少參與招商說明會的建築界人士均表示，「挑戰很大」。

高雄舊市議會位在中正路金融大道上，對街捷運橘線O4站將進行聯合開發，前景可期。高市府參照國外案例，啟動公辦都更，希望延續既有建物歷史，串連周遭金融業，也導入新創產業，新舊並融，帶動新的發展。

高市府今午在洲際氣店舉辦公開評選實施招商說明會，包括興富發、遠雄建設、聯上實業、劉培森建築師事務所、隆大營造及清景麟建築團隊、欣巴巴事業及三地開發地產知名開發商與會。高雄市不動產開發商業同業公會理事長柯俊吉不諱言，此案技術性挑戰很大。

副市長史哲說，舊市議會閒置12年，多名議員督促活化，終於走出第一步，未來將保留前廳歷史建築，作為議事紀念館、公民廣場，議事廳圓形穹頂務必保留，主席台則需配合異體保存，後方高風大樓改為商辦大樓，可望成為金控總部或金融業聚落。

史哲說，舊市議會因地權分屬市府與國有產財產署，處分棘手，雙方願意各退一步，讓商業設施發展空間，也保留下歷史記憶。此案以公私協力方式承辦，一定讓大家看到比高市總圖BOT案更具潛力的結果。

舊市議會公辦都更案位在中正路金融商務軸線第一排，為「商三」用地，招商面積7016平方公尺，匯集文化、辦公、商務、觀光等機能，預計明年2月20日進行資格審查，再陸續執行評選會議及簽約，歷史建築維護修復費用估計超過1.1億。

市府祕書長郭添貴表示，此案可引入企業總部、5GAIOT產業A級商辦及新創商業等多元機能，重塑中正路「金融第一街」風華。文化局長王文翠表示，此案強調新舊共融， 是高雄以文化保存為出發的都更首例。

高雄市政府今天舉辦高雄舊市議會活化轉型招商說明會。記者劉學聖／攝影
高雄市政府今天舉辦高雄舊市議會活化轉型招商說明會。記者劉學聖／攝影
高雄市副市長史哲表示，高雄舊市議會活化轉型招商未來將會採用活化的方式保留具有歷史意義的建物，讓民主歷史與商業並存。記者劉學聖／攝影
高雄市副市長史哲表示，高雄舊市議會活化轉型招商未來將會採用活化的方式保留具有歷史意義的建物，讓民主歷史與商業並存。記者劉學聖／攝影

歷史建築 都更 史哲

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