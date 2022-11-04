高市舊市議會公辦都更案招商 新舊融合「命題」挑戰大
1966年創建的高雄舊市議會，縣市合併後閒置多年，至2020年才登錄為歷史建築，高雄市政府擬透過公辦都更進行活化，但設定新舊建物共融「命題」，盼既保存歷史紋理，又能重返經貿核心地位，今午不少參與招商說明會的建築界人士均表示，「挑戰很大」。
高雄舊市議會位在中正路金融大道上，對街捷運橘線O4站將進行聯合開發，前景可期。高市府參照國外案例，啟動公辦都更，希望延續既有建物歷史，串連周遭金融業，也導入新創產業，新舊並融，帶動新的發展。
高市府今午在洲際氣店舉辦公開評選實施招商說明會，包括興富發、遠雄建設、聯上實業、劉培森建築師事務所、隆大營造及清景麟建築團隊、欣巴巴事業及三地開發地產知名開發商與會。高雄市不動產開發商業同業公會理事長柯俊吉不諱言，此案技術性挑戰很大。
副市長史哲說，舊市議會閒置12年，多名議員督促活化，終於走出第一步，未來將保留前廳歷史建築，作為議事紀念館、公民廣場，議事廳圓形穹頂務必保留，主席台則需配合異體保存，後方高風大樓改為商辦大樓，可望成為金控總部或金融業聚落。
史哲說，舊市議會因地權分屬市府與國有產財產署，處分棘手，雙方願意各退一步，讓商業設施發展空間，也保留下歷史記憶。此案以公私協力方式承辦，一定讓大家看到比高市總圖BOT案更具潛力的結果。
舊市議會公辦都更案位在中正路金融商務軸線第一排，為「商三」用地，招商面積7016平方公尺，匯集文化、辦公、商務、觀光等機能，預計明年2月20日進行資格審查，再陸續執行評選會議及簽約，歷史建築維護修復費用估計超過1.1億。
市府祕書長郭添貴表示，此案可引入企業總部、5GAIOT產業A級商辦及新創商業等多元機能，重塑中正路「金融第一街」風華。文化局長王文翠表示，此案強調新舊共融， 是高雄以文化保存為出發的都更首例。
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