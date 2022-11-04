金門大學歡慶26週年校慶 楊鎮浯稱許是金門重要智庫
國立金門大學今天舉行建校26周年校慶典禮，校慶主題呼應26諧音「二樂」，設定為「樂觀樂群快樂前行」，包括總統與副總統都特頒賀電祝福，金門縣長楊鎮浯則是表示，金門大學從分校、學院到改制大學，一路走來，已經成為金門重要智庫，以及人才培育的搖籃，誠摯祝福金大的發展越來越好，前景越來越璀璨。
楊鎮浯、行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、前校長李金振、台灣金門同鄉會總會創會總會長李台山與金門縣旅台傑出鄉親李能緣等人都出席祝賀。
金大校長陳建民表示，由於外在環境快速變化，加上少子化對於大學經營管理帶來相當大的挑戰，對於校務發展也產生不小影響；他也提及，金大已連續3年獲得教育部璀璨雙星計畫約9千萬元之挹注，用以發展以海洋產業、僑鄉連結為主題的教研特色，另也首次獲得外交部補助YEEP國外年輕學子交流計畫補助，而全國僅3所大學能獲此殊榮。除了在外部資源的爭取之外，今年該校人文社會學院也獲教育部核准通過設立產學博士班，未來也將持續推動興建學生三舍以完整校園的各項教學與生活設施。
楊鎮浯致詞時表示，金大校園帶來了正面的力量，也協助地方各項發展的成長，但國際局勢的多變動蕩儼然已成為新常態，他期盼學子未來除需養成適應新常態的能力之外，也需多與外部資源進行各項鏈結。楊鎮浯指出，金大一直以來扮演金門縣政府智庫的角色，同時也是培育金門人才的搖籃，而金大的發展更與金門之發展息息相關而密不可分。
李台山說，金大是全國唯一一所會有同鄉會組織參與校慶典禮的大學，除顯示出其獨特性之外，也將早期金門鄉賢下南洋打拼，事業有成後返鄉捐資興學的精神與文風傳承下去。而金大學生來自台灣和全世界各地，校園國際化程度很高，創校26周年歷經了不同的發展階段，金門鄉親和海內外金僑始終堅定支持金大，未來金門鄉親也會更堅定和金大在一起，因為金大，讓我們的金門，很驕傲。
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