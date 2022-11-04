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台船跨界投資興建「船佳堡」建案 顧員工兼測市場水溫

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
台船公司首批建案「船佳堡」今天動土，將蓋150戶只賣集團員工，照顧員工也同時也為跨界投資測試水溫。記者王昭月／攝影
台船公司首批建案「船佳堡」今天動土，將蓋150戶只賣集團員工，照顧員工也同時也為跨界投資測試水溫。記者王昭月／攝影

台船公司首批建案「船佳堡」今天動土，將蓋150戶只賣集團員工，照顧員工同時也為跨界投資測試水溫，目前已有1900人登記抽籤，依當地房市行情，有上市公司建案每坪已站上3字頭，船佳堡推估員工以單坪26萬到28萬就能入手。

打著照顧員工名號的「船佳堡」，位在小港高松段，由台船與黃姓地主合建，台船委由子公司台船防蝕科技公司興建，比照造船的專業技術蓋房子，還沒動土，上月就獲頒國家建築金質獎。台蝕總經理陳秋妏說「船佳堡鄉」是地上15層、地下3層建案，規畫2房、3房、4房三種房型，預訂2年半後完工；只賣集團員工，房價比市價優惠。董事長魏正賜則說，年輕、沒房子又結婚的優先承購。

船佳堡今早動土，動部長許銘春、高市府秘書長郭添貴等嘉賓・工務局長楊欽富等嘉賓與會，董事長鄭文隆說，台船有一半員工不到40歲，距退休還有25年，對家的期望很強烈，目前已有1900人登記抽籤。

鄭文隆也說，造船是辛苦的3K產業（辛苦、骯髒、危險），員工技術需培養3、5年才能成熟，因此人力易出現斷層，公司思考如何留住人才，推員工住宅是「攬才」的重要一步。

「船佳堡」一案與結構安全創辦人戴雲發團隊合作，採用「Alfa Safe耐震系統工法」施作，符合ESG推動的低碳工法認證，台蝕科技塗料技術也運用在室內及外牆、更應用台船艙設計科技，創造寧靜住居空間。船體內空氣循環系統，創造清淨空氣。

台船公司首批建案「船佳堡」今天祈福動土。記者王昭月／攝影
台船公司首批建案「船佳堡」今天祈福動土。記者王昭月／攝影

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