聽新聞
test
0:00 / 0:00
台船跨界投資興建「船佳堡」建案 顧員工兼測市場水溫
台船公司首批建案「船佳堡」今天動土，將蓋150戶只賣集團員工，照顧員工同時也為跨界投資測試水溫，目前已有1900人登記抽籤，依當地房市行情，有上市公司建案每坪已站上3字頭，船佳堡推估員工以單坪26萬到28萬就能入手。
打著照顧員工名號的「船佳堡」，位在小港高松段，由台船與黃姓地主合建，台船委由子公司台船防蝕科技公司興建，比照造船的專業技術蓋房子，還沒動土，上月就獲頒國家建築金質獎。台蝕總經理陳秋妏說「船佳堡鄉」是地上15層、地下3層建案，規畫2房、3房、4房三種房型，預訂2年半後完工；只賣集團員工，房價比市價優惠。董事長魏正賜則說，年輕、沒房子又結婚的優先承購。
船佳堡今早動土，動部長許銘春、高市府秘書長郭添貴等嘉賓・工務局長楊欽富等嘉賓與會，董事長鄭文隆說，台船有一半員工不到40歲，距退休還有25年，對家的期望很強烈，目前已有1900人登記抽籤。
鄭文隆也說，造船是辛苦的3K產業（辛苦、骯髒、危險），員工技術需培養3、5年才能成熟，因此人力易出現斷層，公司思考如何留住人才，推員工住宅是「攬才」的重要一步。
「船佳堡」一案與結構安全創辦人戴雲發團隊合作，採用「Alfa Safe耐震系統工法」施作，符合ESG推動的低碳工法認證，台蝕科技塗料技術也運用在室內及外牆、更應用台船艙設計科技，創造寧靜住居空間。船體內空氣循環系統，創造清淨空氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言