保存文化資產與創新並進 高雄舊市議會都更招商

高雄市政府為了將位於鬧區的高雄舊市議會活化轉型，並保有文化資產，將採用公私協力的方式進行都更招商，今天特地舉辦招商說明會，市府表示有別於台北舊市議會全面拆除的方式，高雄舊市議會將會採用活化的方式保留具有歷史意義的建物，而非全面拆除。

建於 1966 年，土地面積為 2122 坪的高雄舊市議會，2011 年縣市合併後市議會遷至鳳山，2020 年登錄為高雄歷史建築，但已閒置多年。文化局在取得國產署同意合作開發後，開始研討活化轉型，最後利用都更的方式，引進民間投資，期望能夠以公私協力的方式將舊址創意改造，達到新舊共融的目標。