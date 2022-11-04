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保存文化資產與創新並進 高雄舊市議會都更招商

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
高雄市政府今天舉辦高雄舊市議會活化轉型招商說明會，未來將會採用活化的方式保留具有歷史意義的建物，讓民主歷史與商業並存。記者劉學聖／攝影
高雄市政府今天舉辦高雄舊市議會活化轉型招商說明會，未來將會採用活化的方式保留具有歷史意義的建物，讓民主歷史與商業並存。記者劉學聖／攝影

高雄市政府為了將位於鬧區的高雄舊市議會活化轉型，並保有文化資產，將採用公私協力的方式進行都更招商，今天特地舉辦招商說明會，市府表示有別於台北舊市議會全面拆除的方式，高雄舊市議會將會採用活化的方式保留具有歷史意義的建物，而非全面拆除。

建於 1966 年，土地面積為 2122 坪的高雄舊市議會，2011 年縣市合併後市議會遷至鳳山，2020 年登錄為高雄歷史建築，但已閒置多年。文化局在取得國產署同意合作開發後，開始研討活化轉型，最後利用都更的方式，引進民間投資，期望能夠以公私協力的方式將舊址創意改造，達到新舊共融的目標。

高雄市副市長史哲表示，此案從 2010 年閒置至今已 12 年，今天終於走出第一步，能有今天的成果是文資委員以及各方關心人士都各退一步，才能促成的，此次舊市議會以公私協力的方式承辦，一定讓大家看到比高市總圖 BOT 案更具潛力的結果。

高雄市副市長史哲表示，高雄舊市議會活化轉型招商未來將會採用活化的方式保留具有歷史意義的建物，讓民主歷史與商業並存。記者劉學聖／攝影
高雄市副市長史哲表示，高雄舊市議會活化轉型招商未來將會採用活化的方式保留具有歷史意義的建物，讓民主歷史與商業並存。記者劉學聖／攝影

都更 高雄市 文化資產

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