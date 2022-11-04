快訊

違反民俗禮儀…學校施工挖出人骨 檢方複驗：恐是年代久遠女屍

傳台灣25歲志願軍在俄烏戰爭中喪命 外交部回應了

屏東落山風藝術季開幕 仿生獸現身吸睛

中央社／ 屏東縣4日電

2022落山風藝術季「未來．風動」，今起在車城鄉海口港登場，邀請國內外13名藝術家參與，還展出世界級荷蘭雕塑大師揚森（Theo Jansen）的仿生獸，使藝術季充滿美學、奇幻與科學性。

日前仿生獸現身屏東海口沙灘乘風而行的影片搶先曝光，彷彿置身星際電影場景，立即在網路上掀起轟動，今天落山風藝術季開幕即吸引民眾湧入，開幕典禮中，縣府與荷蘭大師揚森越洋視訊，當縣長潘孟安推著仿生獸作品現身時，全場驚喜歡呼，掀起高潮。

潘孟安致詞指出，把惡劣天氣變成藝術元素，閒置多年的漁港候船室變成看海美術館，吹落山風看藝術成為半島冬季最夯的旅遊體驗，今年展出靠風力就可以行走的仿生獸，更貼合風動的主題，也讓藝術季更有看頭。

屏東縣府傳播暨國際事務處指出，落山風藝術今天開幕將持續到明年2月5日，以「未來風動」為題，策劃沙灘區、港灣區及2處國際級室內特展，3大展區帶來未來感的視覺饗宴。

縣府提及，落山風藝術季除展出大型仿生獸外，還有揚森珍貴的創作原稿、零件模型等，有別於世界各地的展出方式，活動期間每週六、日下午，仿生獸將在海口沙灘進行復活動態展演，難得一見，如當日風速超過5級風則將停止戶外展演。

沙灘 屏東縣 潘孟安

延伸閱讀

屏東社區產業限定店插旗勝利星村 認識屏東的隱形產業

屏東榮總11月18日開幕 潘孟安：未來看病不用再跨高屏溪

選情升溫 萬丹鄉長看板戰 周春米、潘孟安街頭對決

屏東縣社區關懷據點布建率88.49% 9旬阿嬤見縣長超開心

相關新聞

後浦草地野餐音樂節登場 超人氣排隊餐車快閃金門

超人氣排隊餐車快閃金門！金城鎮公所從今日起一連3天在金城鎮莒光湖畔大草原廣場辦理「後浦草地野餐音樂節」活動，邀請台灣最夯...

影／中山大學校友總會金門埋酒 相約5年後挖酒共飲

國立中山大學校友總會一行30餘人今日下午在后湖的中山大學校友許然博家後院田邊，埋下2罈5公升金門高粱酒，大家相約5年後，...

金馬影帝陳松勇遺愛 捐贈高階救護車給澎湖

已故金馬影帝陳松勇友人陳韋翰，今天代表勇伯捐贈一部價值340萬元的「陳松勇紀念號」救護車給澎湖縣政府消防局，完成陳松勇生...

武林高手看過來 明年宋江陣頭大賽祭出230萬獎金

高雄內門宋江陣頭大賽因疫情停辦三年，廟會觀光人潮大不如前。高市觀光局表示，全國創意宋江陣頭大賽明年2月重磅回歸，總獎金提...

屏市長選情激爭綠營文宣企圖分化 藍營4議員籲停止抹黑

屏東市長選情激爭，藍綠纏鬥，屏東縣4名國民黨籍縣議員曾義雄、唐玉琴、黃明賢、陳揚，今召開記者會針對民進黨市長候選人李清聖...

入秋以來空氣最差 高屏地區天空霧茫茫一片

高屏地區今天上午煙霧瀰漫，天空被厚厚的霧霾給蓋住，環保署空氣品質監測網站顯示，高屏地區的PM2.5濃度達到中度汙染等級，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。