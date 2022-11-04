後浦草地野餐音樂節登場 超人氣排隊餐車快閃金門

超人氣排隊餐車快閃金門！金城鎮公所從今日起一連3天在金城鎮莒光湖畔大草原廣場辦理「後浦草地野餐音樂節」活動，邀請台灣最夯的CHOCOBear 巧克熊環島餐車等多輛超人氣餐車開抵金門，首日一開張，就吸引民眾大排長龍，大家都說可以將台灣知名餐車一次吃遍，真的是很幸福。

包括金城鎮公所主秘許世丞、秘書陳欽進與金城鎮代表會副主席蘇碧浯、眾位代表與村里長都到場參與，大家也逐一參觀各餐車，跟業者加油打氣，看到不少攤位大排長龍，不少代表都覺得不可思議，不過他們也希望往後能多學習一些活動經驗值，讓這樣的人氣可以持續保留在後浦。

這項由金城鎮公所主辦的草地野餐音樂節活動，在今天下午3時30分至晚間9時30分舉辦，此次邀請來自台灣「CHOCOBear 巧克熊環島餐車」、「Devil&Angel-惡魔天使餐車」、「啤先生mr.pipi美式餐車」、「這好咖啡Zero coffee」、「Lighthouse Food Truck 燈塔餐車」、「Corgyro柯基倚肉-希臘烤肉捲」、「Nakama 那咖馬 行動餐車」等總計14輛超人氣餐車抵金。

金門當地餐車則有「叁食雞蛋糕」、「Bull&Lady手作早午餐」、「TWO手作晨食」、「鄭媽媽早餐&行動餐車」、「溫記賴家大腸包小腸」等5組餐車；另也有「小芬親子手作」、「一把蔥雜燴工作室」、「嚐一腸。蛋包腸」等近20攤文創或輕食攤位。

並請到曾參加大型歌唱選秀節目「聲林之王2」的金門子弟「呂評逵」、「璇福」、「李竺芯Siri Lee」、「吳鎮安」、「MEMO樂團」、「打倒三明治」、及「Candy Girl」等多組團體進行演出。

現場也規劃國外派對上常見的兒童臉部彩繪，以及小孩放電效果百分百的滾大球活動、彩繪大塗鴉及手作風車體驗等活動，要讓小朋友盡情遊戲；主辦單位也說，明後兩天是週末，估計會吸引爆滿的民眾來參與。