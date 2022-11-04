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影／中山大學校友總會金門埋酒 相約5年後挖酒共飲
國立中山大學校友總會一行30餘人今日下午在后湖的中山大學校友許然博家後院田邊，埋下2罈5公升金門高粱酒，大家相約5年後，再聚金門挖酒共飲，醇酒話當年；這項活動的催生者許然博說，希望能促成這，成為金門旅遊的特色，並幫金酒打廣告與促銷。
繼今年8月，台灣大學管理研究所「E勢泮」第2屆B班同學及眷屬共74人到金門畢業旅行，並在后湖村埋下2罈5公升金門高粱酒，今天中山大學也舉辦類似活動，包括金門縣副縣長李增財、金酒公司總經理楊駕人及名城電視台董事長許雪芳（中山大學校友）也共襄盛舉，並為中山大學校友總會理事長黃烱輝（欣巴巴建設董事長）領隊的「藏金酒、寄幸福」活動見證。
李增財表示，中山大學校友總會在金門埋藏金門高粱酒別具意義，而且金門高粱埋在地下可保持恆溫恆濕，越藏越香醇，歡迎他們5年後再遊金門，暢飲今天埋下的陳年高粱。
一手推動這個別開生面挖洞藏酒活動，是海軍上校退伍的許然博，5年前，他就讀高雄中山大學管理研究所EMBA班時，與同學陳鄭彥帶著班上同學到金門畢業旅行，當時在他后湖的老厝前農地邊，埋下2罈5公升金門高粱酒，有如埋藏金酒「時空膠囊」。本來今年同學要來挖出陳年老酒品嚐，回味當年時光，可惜因新冠肺炎疫期影響而延期。
許然博說，埋下2罈5公升金門高粱酒，代表「藏藏久久」，金酒越陳越香，埋在地下越久越甘醇，就跟同學友誼長長久久一樣。這樣能讓遊客對金門與金酒留下深刻印象，也促成5年後再訪金門的動機。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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