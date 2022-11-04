快訊

都是燒焦味！自強號進站冒煙著火 200位旅客松山站急換車

台版柬埔寨！詐團疑虐死3人棄屍 地點偏僻過去就問題多

長榮海運財報有多猛？ 五關鍵數字一次看懂

金馬影帝陳松勇遺愛 捐贈高階救護車給澎湖

中央社／ 澎湖縣4日電
「陳松勇紀念號」救護車捐贈儀式4日在澎湖縣消防局舉行，由已故金馬影帝陳松勇友人代表捐贈，澎湖縣長賴峰偉（右2）代表受贈，並回贈感謝狀。中央社
「陳松勇紀念號」救護車捐贈儀式4日在澎湖縣消防局舉行，由已故金馬影帝陳松勇友人代表捐贈，澎湖縣長賴峰偉（右2）代表受贈，並回贈感謝狀。中央社

已故金馬影帝陳松勇友人陳韋翰，今天代表勇伯捐贈一部價值340萬元的「陳松勇紀念號」救護車澎湖縣政府消防局，完成陳松勇生前關心離島的遺願。

「陳松勇紀念號」救護車捐贈儀式，今天在澎湖縣消防局舉行，由陳松勇生前友人陳韋翰代表捐贈，澎湖縣長賴峰偉代表受贈，並回贈感謝狀，感謝陳松勇遺愛人間的大愛。

澎湖消防局今天除陳松勇紀念號救護車捐贈外，國內志明雲石公司董事長邱俊智與黃雅惠2人也聯手捐贈「自動體外心臟電擊去顫器」一組給消防局，將分別配置澎湖望安與吉貝等離島使用。

賴峰偉表示，提升澎湖離島在地醫療水準，是縣府最重要的施政目標之一，其中緊急救護與在地醫療更是相輔相成，澎湖消防局近初年來爭取各界捐贈救護車，今年已獲贈5部救護車分別配置在將軍、鳥嶼、花嶼、虎井等2、3級離島決島上無救護車等困境、保障離島民眾。

澎湖消防局表示，目前擔任海巡之友總會榮譽最高顧問的陳韋翰，感念陳松勇生前對澎湖離島的關心，特別在處理陳松勇的遺產時，提出340萬元來購置「陳松勇紀念號」救護車一部，今天捐贈給澎湖消防局，藉以延續陳松勇的大愛。

消防局表示，陳松勇紀念號救護車，配置有AED、救護車用抗震生理監視器、到院前12導程心電圖機與電子化救護紀錄平板電腦等新式裝備器材、有助於強化緊急救護量能。

賴峰偉在捐贈會上，也同步表揚榮獲今年鳳凰獎與消防楷模吳政男、陳志龍、葛菁菁等人，肯定他們在消防工作領域奉獻。

澎湖縣 救護車 賴峰偉

延伸閱讀

痛批重光BOT案 賴峰偉競選總部：陳光復做賊喊捉賊

澎湖縣長選舉激烈 陳光復告賴峰偉意圖使人不當選

聚焦馬公重光BOT案 藍綠縣長參選人捉對廝殺

當新住民是「提款機」？澎湖縣選戰 賴峰偉、陳光復再交鋒

相關新聞

台東關山梓園有機米園區遭上億隻「黑椿象」蟲入侵

台東縣關山梓園碾米廠有機米栽培區這幾天二期稻進入收割期，農民反映稻田、民宅到處都是黑麻麻的黑椿象，100公頃估計有上億隻...

影／中山大學校友總會金門埋酒 相約5年後挖酒共飲

國立中山大學校友總會一行30餘人今日下午在后湖的中山大學校友許然博家後院田邊，埋下2罈5公升金門高粱酒，大家相約5年後，...

金馬影帝陳松勇遺愛 捐贈高階救護車給澎湖

已故金馬影帝陳松勇友人陳韋翰，今天代表勇伯捐贈一部價值340萬元的「陳松勇紀念號」救護車給澎湖縣政府消防局，完成陳松勇生...

武林高手看過來 明年宋江陣頭大賽祭出230萬獎金

高雄內門宋江陣頭大賽因疫情停辦三年，廟會觀光人潮大不如前。高市觀光局表示，全國創意宋江陣頭大賽明年2月重磅回歸，總獎金提...

屏市長選情激爭綠營文宣企圖分化 藍營4議員籲停止抹黑

屏東市長選情激爭，藍綠纏鬥，屏東縣4名國民黨籍縣議員曾義雄、唐玉琴、黃明賢、陳揚，今召開記者會針對民進黨市長候選人李清聖...

入秋以來空氣最差 高屏地區天空霧茫茫一片

高屏地區今天上午煙霧瀰漫，天空被厚厚的霧霾給蓋住，環保署空氣品質監測網站顯示，高屏地區的PM2.5濃度達到中度汙染等級，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。