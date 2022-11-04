武林高手看過來 明年宋江陣頭大賽祭出230萬獎金

高雄內門宋江陣頭大賽因疫情停辦三年，廟會觀光人潮大不如前。高市觀光局表示，全國創意宋江陣頭大賽明年2月重磅回歸，總獎金提高至210萬元，冠軍獎金高達80萬元，即日起至12月19日受理報名，學校以外的團土也能報名參賽。

觀光局表示，本次賽事第一名獎金80萬元、第二名60萬元、第三名40萬元，優勝2名各10萬元、佳作2名各5萬元，總金額210萬。此外，為鼓勵創新元素及尊重傳統文化，明年的評審團分為傳統陣式領域代表4位及創新表演代表4位，總計8人，傳統及創新占比各半。

觀光局長周玲妏說，高雄內門宋江陣列入交通部觀光局十二大節慶活動之一，更入選為「臺灣觀光雙年曆」國際級活動，陣頭藝術深具草根性，可說是文化發展的重要指標，明年競賽特別增加傳統評審人數，希望號召更多各路好手來高雄過招，也希望藉由藝陣比賽，吸引遊客一道品嘗「內門辦桌菜」，深入認識內門深厚的文化底蘊。