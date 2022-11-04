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屏市長選情激爭綠營文宣企圖分化 藍營4議員籲停止抹黑

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市長選情激爭，藍綠纏鬥，屏東縣四名國民黨籍縣議員陳揚（左起）、唐玉琴、曾義雄、黃明賢，今召開記者會針對民進黨市長候選人李清聖近期推出文宣抨擊企圖分化國民黨團結，同聲唾棄民進黨只有濫罵抹黑無政見。記者劉星君／攝影
屏東市長選情激爭，藍綠纏鬥，屏東縣四名國民黨籍縣議員陳揚（左起）、唐玉琴、曾義雄、黃明賢，今召開記者會針對民進黨市長候選人李清聖近期推出文宣抨擊企圖分化國民黨團結，同聲唾棄民進黨只有濫罵抹黑無政見。記者劉星君／攝影

屏東市長選情激爭，藍綠纏鬥，屏東縣4名國民黨籍縣議員曾義雄、唐玉琴、黃明賢、陳揚，今召開記者會針對民進黨市長候選人李清聖近期推出文宣抨擊在企圖分化國民黨團結，同聲唾棄民進黨只有濫罵抹黑無政見，4人宣示全力支持黨籍市長候選人周佳琪，捍衛國民黨在屏東市執政決心。

民進黨屏東市長候選人李清聖競選團隊批，4名議員正在參選中，不得不配合演出團結假象，反而讓屏東市民對當初國民黨市長選舉提名登記臨陣喊停，感到好奇。

國民黨縣議員曾義雄說，今記者會不是由市長候選人周佳琪競選總部，也不是縣議會國民黨團召集，主要針對民進黨李清聖文宣，竟以國民黨4名縣議員曾義雄、唐玉琴、黃明賢、陳揚，來作文宣企圖分化團結。李清聖連波負面批評文宣，還以國民黨製造黨內互打，居心叵測。

日前向屏東縣政府要求提供歷年來工策會績效成果的縣議員唐玉琴痛斥，李清聖是歷屆工策會能力最差的總幹事。唐玉琴說，工策會每年有1800多萬預算經費，但李清聖109、110年擔任工策會總幹事，招商績效每況愈下，109年只招商1家，110年2家，她質疑李清聖心不在屏東為縣民增加就業機會，只想著為自己固樁選舉，每月坐領8萬多元高薪，根本沒有能力擔任行政首長。

「國民黨要提名誰需經過李清聖同意嗎？」議員陳揚說，李清聖竟企圖以國民黨4名縣議員作文宣分化團結，周佳琪是黨內全體共識，若依李清聖邏輯，不禁反問李清聖有比民進黨內議員李世斌、議員方一祥還優秀嗎？李清聖不要再提問雙重標準、不要靠造謠抹黑選舉。

議員黃明賢指出，黨籍議員共識是呼籲李清聖不要見縫插針，應提出政見爭取認同，更不要試圖分化國民黨。四名議員說，這場記者會要戳破李清聖笑裡藏刀伎倆，他意圖分化國民黨，將適得其反，反而促成國民黨更加團結，屏東市一定要守住藍天。

面對藍營批評、工策會任內招商不力，李清聖說，他擔任總幹事任內兩次獲縣府績優局處單位表揚，且獲經濟部中小企業處邀請北上全國榮協會幹部研習專題分享屏東經驗； 協助榮譽指導員協進會由60位會員成長到破百位，連續兩年績效卓著。

李清聖競選總部說，國民黨連兩屆市長貪汙停職，此次徵召周典論家族參選，父親周典論在屏南選議員拚議長、女兒遷戶籍到屏東市選市長，再加上四月臨時取消市長提名登記風風雨雨，這才是國民黨與周佳琪最該向市民解釋說明。

屏東市長選情激爭，民進黨屏東市長候選人李清聖的文宣，藍營批在分化國民黨團結。記者劉星君／攝影
屏東市長選情激爭，民進黨屏東市長候選人李清聖的文宣，藍營批在分化國民黨團結。記者劉星君／攝影

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