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入秋以來空氣最差 高屏地區天空霧茫茫一片
高屏地區今天上午煙霧瀰漫，天空被厚厚的霧霾給蓋住，環保署空氣品質監測網站顯示，高屏地區的PM2.5濃度達到中度汙染等級，空氣品質不良，早上7點多起一直到中午呈現一片紅橘黃警示小圖，有網友表示「今天大概是下半年入秋看過空氣品質最糟的一天！」。
高雄市秋冬空汙問題嚴重，適逢境外汙染隨季風南下，高雄市區一早天空就陷入灰濛，依據環保署空氣品質監測網資料顯示，高雄市受境外汙染影響，包括左營，岡山，小港等地空氣品質指標值（AQI）亮紅燈，只有鳳山，大寮等地亮橘燈，橘燈對敏感族群有影響，紅燈則對所有人健康有影響。不少人在臉書地方社團貼文詢問，更有網友哀號，「咳到不行」、環保局表示，秋冬季節高雄地區大氣擴散條件較差，易造成汙染物於周遭持續累積，更呼籲對空氣品質敏感的民眾應避免外出。
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