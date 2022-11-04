影／不願家園被強制重劃 高市內坑居民到市府下跪求情

高雄大寮區第74期伍厝段2014年自辦市地重劃，當地有86名地主不願加入，其中26 戶居民是老弱婦孺，因擔心房子被拆、家園不保，今早連袂到高雄市政府陳情，林姓老婦甚至激動落淚下跪，懇求市府撤銷此案。市府地政局官員出面接下陳情書，強調一定會保障弱勢住戶權益。

大寮區內坑裡伍厝段近50名重劃區預定地的住戶，今早在議員參選人張雨柔、林于凱及鄭侑青等人培同下，前往市府陳情，當中不少長輩行動不便，坐輪椅到場，見到代表市府接下陳情書的地政局副局長張文欽時，數人激動下跪。

張文欽表示，市府會嚴格監督，並要求重劃會持續溝通處理，保障土地所有權人權益，弱勢住戶部分，絕對優先保障，也積極與個案討論與溝通，以保障現有住戶居住權益，法規修訂部分則會反映給內政部妥為研議。

議員候選人張雨柔說，大寮區內坑里內有片9000多甲的私人地，疑被開發公司強制納入自辦重劃區域，雖有過半地主同意，但仍有86位不願加入重劃，內坑號里第二屆里長黃裕玲也說，這片重劃區原有100多名地主，卻莫名增至200多人，質疑事有蹊蹺。並說當地不少長輩憂心家園不保，有人抑鬱而終。

洪先生說，自辦重劃案自2015年開始執行，他母親煩惱到吃睡不寧，「房地是我們花錢買的，「為什麼要拆我們的家，都什麼時代了」，「房子讓你拆，地讓你挖，我們還要到銀行貸款，共同分擔重劃費，合理嗎？」

洪先生說，開發商一直找住戶談，老人家不懂，擔驚受怕，結果去年過世，這筆帳算誰的？整個重劃書感覺都在玩文字遊戲，數字遊戲，補償未提隻字片語，重劃會7人小組就能決定多數住戶的生活權和居住權嗎？「我堅決反對，扺死不從」。

72歲林姓老婦哭說，她出生至今都住內坑，鳥叫蟲鳴空氣好，住得好好的，為何要我們搬家，「我們真的沒有家可以住了，能不激動嗎」。前內坑里長黃裕玲說，計畫書沒有提及安置配套，很多老婦一收到公文就緊張害怕，血壓飆升，希望市府能重審此案。