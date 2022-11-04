金門啟用電子轉診服務平臺 造福6千多位鄉親
醫療是鄉親心中的痛，金門縣府今天表示，為降低轉診鄉親負擔，已與台灣多家住宿業者簽訂住宿優惠合約，並啟用電子轉診服務平臺，提供轉診赴台就醫交通費用補助、赴台就醫病患及陪同者住宿費用補助及空中轉診救護車費用補助等資訊，可協助轉診鄉親處理掛號、住宿及機位等問題，於109年3月13啟用迄至今年9月已協助取得機位247人次、協助安排住宿772人次及掛號4930人次。
金門縣衛生局表示，縣長楊鎮浯一直以來都很關心鄉親赴台就醫所承擔的生理、心理及經濟負擔，有鑑於縣民轉診赴台就醫除須負擔交通、醫療費用外，病患或陪同就醫照顧之家屬，在轉診就醫之醫療院所周遭，倘無親友可借宿，則需額外支出住宿費用，為減輕縣民的負擔，鄉親赴台就醫住宿補助案於109年6月1日正式上路。
這項服務，只要符合補助的對象，持轉診單赴台就醫(含前後各1日)入住合法旅宿，低收入戶每日最高補助新台幣1200元，中低收入戶每日最高補助新臺幣800元，一般戶每日最高補助新臺幣500元。
衛生局也說，實際住宿費用如未達補助金額，以實際住宿費用核實補助，此補助以1房、每趟次5日、每年以6次為限，持有重大傷病卡、早療個案、低收入戶、中低收入戶者，補助次數得增至12次，至111年9月30日止已補助3748人次。若想取得更多住宿房型及優惠資訊，請至衛生局「縣府用心轉診服務即時又貼心」網頁查詢。
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