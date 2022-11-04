快訊

提早終結交通黑暗期！ 交長：國1五堵到汐止主線11月7日全面通車

評／《流麻溝》是洗腦之作？他指電影顛覆「她們」的形象

MLB／太空人開轟加美技險勝先聽牌 韋蘭德世界大賽終於贏了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東關山梓園有機米園區遭上億隻「黑椿象」蟲入侵

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣關山梓園碾米廠有機米栽培區這幾天二期稻進入收割期，農民反映稻田、民宅到處都是黑麻麻的「黑椿象」蟲，擔心產量恐怕幾少一半。圖／讀者提供
台東縣關山梓園碾米廠有機米栽培區這幾天二期稻進入收割期，農民反映稻田、民宅到處都是黑麻麻的「黑椿象」蟲，擔心產量恐怕幾少一半。圖／讀者提供

台東縣關山梓園碾米廠有機米栽培區這幾天二期稻進入收割期，農民反映稻田、民宅到處都是黑麻麻的黑椿象，100公頃估計有上億隻蟲，擔心產量恐怕少一半。農委會台東區農業改良場表示，約20公頃遭到感染，但比一期稻作感染少很多。

台東區農業改良場副研究員、作物環境課長蔡恕仁說，防治措施可噴施「黑殭菌」，14天後防治率可達七成，媲美化學農藥的效果。另可施放黑椿象卵寄生性天敵「黑卵蜂」，在田間野放卵寄生性天敵，可有效壓制稻黑椿象族群。

縱谷關山地區是國內良質米和有機米重要產區之一，近幾年卻飽受黑椿蟲侵害，這幾天快到二期稻作收割期，農民發現田間都是椿橡蟲，就連農舍都是密密麻麻地椿橡蟲。農民認為現在禁燒稻草是椿橡蟲擴大生長主因之一，籲政府協助。

台東區農業改良場副場長盧柏松表示，關山鎮梓園碾米廠有機耕作面積達100公頃。今年度第一期作稻黑椿象族群密度急遽升高，造成農友不少損失，但經過防治後，目前發現二期稻作約有20公頃受感染，但沒有一期稻作嚴重。

關山梓園碾米廠農舍地面上都是密密麻麻地椿橡蟲，掃也掃不完，預估數量有上億隻。圖／讀者提供
關山梓園碾米廠農舍地面上都是密密麻麻地椿橡蟲，掃也掃不完，預估數量有上億隻。圖／讀者提供

台東 農民 二期稻作 農委會

延伸閱讀

蘇揆宣布 龍潭科學園區三期啟動

原文會進駐花蓮文創園區「茶金」場景 辦 Pulima藝術節

靠攏財團寄生北市府 陳時中競辦：黃珊珊怎切割柯文哲

南投杉林溪迎來今年第一波楓紅 紫葉槭提早轉為鮮紅色

相關新聞

台東關山梓園有機米園區遭上億隻「黑椿象」蟲入侵

台東縣關山梓園碾米廠有機米栽培區這幾天二期稻進入收割期，農民反映稻田、民宅到處都是黑麻麻的黑椿象，100公頃估計有上億隻...

影／不願家園被強制重劃 高市內坑居民到市府下跪求情

高雄大寮區第74期伍厝段2014年自辦市地重劃，當地有86名地主不願加入，其中26 戶居民是老弱婦孺，因擔心房子被拆、家...

金門啟用電子轉診服務平臺 造福6千多位鄉親

醫療是鄉親心中的痛，金門縣府今天表示，為降低轉診鄉親負擔，已與台灣多家住宿業者簽訂住宿優惠合約，並啟用電子轉診服務平臺，...

好多青年東漂創業 台東縣「社會增加率」衝本島第2

台東縣政府推動慢經濟、鼓勵青年返鄉，今年展現顯著成效，代表地方人口遷出入的台東縣「社會增加率」，從4年前排名全國倒數第2...

屏東社區產業限定店插旗勝利星村 認識屏東的隱形產業

集結屏東縣近8年農村再生社區成果的「2022屏東社區產業博覽會」，10月畫下完美句點，但為滿足更多人對於屏東農再好物的期...

4年10億元 中央補助金門亮點計畫拚觀光

中央於1995年核定7年28億元補助金門國家公園，但僅執行20億元。金門立委陳玉珍昨天透露，營建署從明年起至2026年，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。