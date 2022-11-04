聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東關山梓園有機米園區遭上億隻「黑椿象」蟲入侵
台東縣關山梓園碾米廠有機米栽培區這幾天二期稻進入收割期，農民反映稻田、民宅到處都是黑麻麻的黑椿象，100公頃估計有上億隻蟲，擔心產量恐怕少一半。農委會台東區農業改良場表示，約20公頃遭到感染，但比一期稻作感染少很多。
台東區農業改良場副研究員、作物環境課長蔡恕仁說，防治措施可噴施「黑殭菌」，14天後防治率可達七成，媲美化學農藥的效果。另可施放黑椿象卵寄生性天敵「黑卵蜂」，在田間野放卵寄生性天敵，可有效壓制稻黑椿象族群。
縱谷關山地區是國內良質米和有機米重要產區之一，近幾年卻飽受黑椿蟲侵害，這幾天快到二期稻作收割期，農民發現田間都是椿橡蟲，就連農舍都是密密麻麻地椿橡蟲。農民認為現在禁燒稻草是椿橡蟲擴大生長主因之一，籲政府協助。
台東區農業改良場副場長盧柏松表示，關山鎮梓園碾米廠有機耕作面積達100公頃。今年度第一期作稻黑椿象族群密度急遽升高，造成農友不少損失，但經過防治後，目前發現二期稻作約有20公頃受感染，但沒有一期稻作嚴重。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言