台東關山梓園有機米園區遭上億隻「黑椿象」蟲入侵

台東縣關山梓園碾米廠有機米栽培區這幾天二期稻進入收割期，農民反映稻田、民宅到處都是黑麻麻的黑椿象，100公頃估計有上億隻蟲，擔心產量恐怕少一半。農委會台東區農業改良場表示，約20公頃遭到感染，但比一期稻作感染少很多。

台東區農業改良場副研究員、作物環境課長蔡恕仁說，防治措施可噴施「黑殭菌」，14天後防治率可達七成，媲美化學農藥的效果。另可施放黑椿象卵寄生性天敵「黑卵蜂」，在田間野放卵寄生性天敵，可有效壓制稻黑椿象族群。

縱谷關山地區是國內良質米和有機米重要產區之一，近幾年卻飽受黑椿蟲侵害，這幾天快到二期稻作收割期，農民發現田間都是椿橡蟲，就連農舍都是密密麻麻地椿橡蟲。農民認為現在禁燒稻草是椿橡蟲擴大生長主因之一，籲政府協助。