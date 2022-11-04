好多青年東漂創業 台東縣「社會增加率」衝本島第2

台東縣政府推動慢經濟、鼓勵青年返鄉，今年展現顯著成效，代表地方人口遷出入的台東縣「社會增加率」，從4年前排名全國倒數第2，今年至今已翻轉到台灣本島第2名，不少青年透過縣府「繁榮家園」等貸款方案回台東創業，成為地方特色商家。

台東排灣族青年徐登泰原本在大飯店當廚師，與妻子謝榕佳在北部闖蕩，夫妻倆想到回大武老家過簡單生活，前年申請經費改造餐廳、研發以在地食材製成的野餐箱，大武鄉唯一西式無菜單料理「達興山號」就此創業，也成為地方著名部落料理。

台東縣府說明，社會增加率就是「淨遷徙率」，指區內遷入人口數減去遷出人口，對全縣年中人口數比率，台東縣在108年各縣市排名倒數第2，僅贏過台北市，經過縣府團隊努力，去年全台排名升至第12，但今年統計至9月，台東縣社會增加率排名本島第2、僅次於新竹縣，代表「東漂」成效卓著。

台東縣長饒慶鈴表示，少子化影響巨大，世界主要國家人口都在減少，台東縣除希望青年返鄉，也要吸引熱愛台東好山好水好生活，有創意肯打拚的民眾東漂，只要務實提出計畫，縣府可透過繁榮家園貸款、一站式產業輔導、SBIR創新研發及地方創生協助。

財經處說明，繁榮家園貸款額度經縣長指示，從50萬元增加至200萬元，已有90家業者申請，總申請金額達6755萬元；一站式產業輔導共有175家業者參與，其中6成是青年創業。

SBIR創新研發部分，補助經費從820萬元增至1200萬元，共有74家次受惠、提供經費累計4472萬元。另外縣府也協助10鄉鎮市推動創生隊，已開發25件在地商品、吸引102位青年東漂，今年又新增5隊執行中。