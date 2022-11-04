屏東社區產業限定店插旗勝利星村 認識屏東的隱形產業

集結屏東縣近8年農村再生社區成果的「2022屏東社區產業博覽會」，10月畫下完美句點，但為滿足更多人對於屏東農再好物的期盼，屏東縣政府首度插旗勝利星村（成功路136號）展店，即日起至11月27日展開25天的限定快閃店。

今天開幕活動更邀請主播陳雅琳與縣長潘孟安交流對話，潘孟安分享屏東農再社區產業近8年來的里程碑與成功背後的心路歷程。

榮獲金牌農村金牌獎與銅牌獎、農村領航獎得獎者東片寶石村股份有限公司董事長姜福慧、新龍社區發展協會執行長林春來，代表全縣80個農再社區致贈感謝狀給縣長潘孟安，感謝在任期間的輔導鼓勵與推動，屏東農再社區產業才能蓬勃發展。

潘孟安表示，屏東的農漁、畜牧產品豐富多元，且農漁村、原民部落及客家聚落各有自己的社區特色，因此，縣府除成立全國第一個農村再生專案推動辦公室，由農再辦公室整合各社區資源，積極輔導農再社區重新打造產品包裝設計風格與樣式，塑造產品新形象，提升產品新價值與市場接軌，讓農村永續經營，同時，也為年輕人鋪下一條返鄉路。

潘孟安指出，「跨越世代、地域和領域的產業合作」，一直以來都是縣府進行府內資源整合、主力行銷農再社區產業的重要概念。

今年以異業結盟、跨域合作的方式推出如萬巒鄉成德社區運用香檬與可可與在地業者研發生產22度果鳳梨香檬可可夾心、定遠自治區運用雲南果品羊奶果推出來一點滇羊奶果冰淇淋、前進社區與製香廠結合推出九層塔與艾草香的前進GO香薰香組、響林社區與冰品業者合作推出枯里珍冰棒、瓦磘社區與茶廠合作推出瓦尚禾黑豆茶禮盒、以及大坵社區與生技公司合作推出武檸檬－好Chill檸檬粉等，都是此次活動搶先上市的新品。

潘孟安說。枋寮鄉新龍社區長期以來利用龍膽石斑廢棄魚鱗研發製成的膠原蛋白保養品，在今年不僅重新打造包裝設計，更推出新品牌「魚粦」；為解決鳳梨產量過剩，赤山社區不僅將金鑽鳳梨轉變為化妝水、洗面露，今年也正式推出新品牌「赤赤好」。持續創造產值，永續且循環的農漁業生產模式，一直是屏東縣農村再生社區產品建立品牌與價值的基本核心。

每一項農再好物，都是每一個農再社區專注且用心的產品。過去常常聽到很多人說，不知道到哪裡可以買到這些農再社區的產品，現在可以在屏東社區產業限定店慢慢逛、慢慢選購，挑選自用、送禮兩相宜的農再好物，更可以認識每個農村再生社區的產業特色與魅力。

活動期間只要消費滿800元即可參加「當日好屏驚喜」活動兌換贈品，周末期間更有不同優惠活動，11/4、11/12單筆消費滿500元，即可獲得泰國蝦、鳳梨或龍膽石斑等Q版造型棉花糖；只要在店內消費任一商品，11/5-11/6推出「我是屏東農再推薦王」，拍攝限動打卡送好禮活動；11/19-11/20則是「好屏比大小」擲骰子遊戲，11/13、11/26-11/27則是推出「農再好運轉盤」遊戲，多項好屏好禮。