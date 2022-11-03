拆解心臟不定時炸彈 高雄醫師20年救3千名川崎症童

高雄六龜區黃姓女童自幼就有心臟疾病，但家住偏鄉就醫困難，未持續追蹤，導致她心臟問題演變成嚴重的肺動脈狹小，不僅成長遲緩，還無法正常運動；女童也是高雄長庚醫師川崎症偏鄉義診，最嚴重的個案之一，經多方協調，才順利就醫並透過手術恢復健康，事後她更親筆寫信，一筆一畫寫出對醫師的感謝。

郭和昌表示，黃姓女童的經歷，是許多偏鄉有心臟疾病孩童的縮影；其中，川崎症為5歲以下孩童最棘手的疾病，不少家長對疾病認識不足，錯過黃金治療時間，造成心臟永久後遺症，導致患病的國中小生猝死，是心臟疾病的不定時炸彈。

郭和昌說，川崎症不會傳染，只要治療得宜，即可完全痊癒，但因偏鄉、山區的醫療資源匱乏，容易輕忽疾病，因此近年與獅子會300-E2區合作推動「川崎美心醫療專車」；配備最先進可攜帶的兒童心臟彩色都普勒超音波、心電圖機及氫美機，深入偏鄉替疑似症狀的孩童篩檢。

美心醫療專車足跡除高雄山區，最遠到台東卑南，最北則到雲林，至今已幫助2000名孩童篩檢，診斷出約一成的病患，以5年內服務9千人為目標。