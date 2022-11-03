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拆解心臟不定時炸彈 高雄醫師20年救3千名川崎症童

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄長庚醫院川崎症中心主治醫師郭和昌，在長庚服務近20年期間，已治療逾3千名川崎症孩童。記者陳弘逸／攝影
高雄長庚醫院川崎症中心主治醫師郭和昌，在長庚服務近20年期間，已治療逾3千名川崎症孩童。記者陳弘逸／攝影

高雄六龜區黃姓女童自幼就有心臟疾病，但家住偏鄉就醫困難，未持續追蹤，導致她心臟問題演變成嚴重的肺動脈狹小，不僅成長遲緩，還無法正常運動；女童也是高雄長庚醫師川崎症偏鄉義診，最嚴重的個案之一，經多方協調，才順利就醫並透過手術恢復健康，事後她更親筆寫信，一筆一畫寫出對醫師的感謝。

郭和昌表示，黃姓女童的經歷，是許多偏鄉有心臟疾病孩童的縮影；其中，川崎症為5歲以下孩童最棘手的疾病，不少家長對疾病認識不足，錯過黃金治療時間，造成心臟永久後遺症，導致患病的國中小生猝死，是心臟疾病的不定時炸彈。

郭和昌說，川崎症不會傳染，只要治療得宜，即可完全痊癒，但因偏鄉、山區的醫療資源匱乏，容易輕忽疾病，因此近年與獅子會300-E2區合作推動「川崎美心醫療專車」；配備最先進可攜帶的兒童心臟彩色都普勒超音波、心電圖機及氫美機，深入偏鄉替疑似症狀的孩童篩檢。

美心醫療專車足跡除高雄山區，最遠到台東卑南，最北則到雲林，至今已幫助2000名孩童篩檢，診斷出約一成的病患，以5年內服務9千人為目標。

致力於治療並推廣相關疾病認識的郭和昌，在高雄長庚服務近20年期間，累積治療逾3千名川崎症孩童，為提升診斷效率及精確性，開發出川崎症分子診斷技術，可透過抽血診斷病症，這項發明更在今年10月榮獲國科會「未來科技獎」。

高雄長庚醫院川崎症中心主治醫師郭和昌發明全球首創川崎症分子診斷技術，今年10月榮獲國科會「未來科技獎」。記者陳弘逸／攝影
高雄長庚醫院川崎症中心主治醫師郭和昌發明全球首創川崎症分子診斷技術，今年10月榮獲國科會「未來科技獎」。記者陳弘逸／攝影
高雄長庚醫師川崎症偏鄉義診，幫助黃小妹妹揪出心臟疾病，透過手術讓他恢復健康，事後更親筆寫信感謝醫師。記者陳弘逸／攝影
高雄長庚醫師川崎症偏鄉義診，幫助黃小妹妹揪出心臟疾病，透過手術讓他恢復健康，事後更親筆寫信感謝醫師。記者陳弘逸／攝影

偏鄉 長庚 醫師

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