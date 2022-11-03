高雄岡山煙霧瀰漫網友哀「肺在哭訴」 環保局揪凶手

高雄岡山今天清晨煙霧瀰漫，不少人在臉書地方社團貼文詢問，更有網友哀號，「咳到不行」、「肺整個在哭訴」市府環保局也陸續接獲民眾反映；經查，發現有6筆露燃區域，燃燒面積共約500餘平方公尺；對此，將持續監控並追查，並強調，如有不法將依法開罰。

臉書社團「我是岡山人 (北高雄)」今天上午有人貼文指，「岡山發生什麼事，怎一整個煙霧彌漫」，文一出，引起網友熱議紛紛留言「這個太誇張」、「味道很不好」、「整個咳嗽到不行」、「肺整個在哭訴」還有人留言諷刺「接到訂單的岡山就是這種天氣～岡山要起飛了」。

經查，清晨6、7時橋頭測站PM2.5濃度29微克/立方米，為黃色普通等級；市府環保局上午指出，清晨岡山區大氣條件為不利，易造成汙染於地面盤旋，另調閱微型感測器資料，可疑汙染源，疑似來自寶米路往西南方延伸有明顯的汙染高值。

環保局派員前往岡山公園附近巡查，並透過無人機到岡山、橋頭、梓官等區進行露天燃燒巡察作業，發現有6筆露燃區域，燃燒面積共約500餘平方公尺。