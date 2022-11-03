加緊收尾 屏鵝公路種樹百里路面刨鋪陸續竣工

屏鵝公路種樹百里工程暑假開工後引發民怨，全線工程正加緊收尾，分段重新刨鋪。其中，屏東市國仁醫院至麟洛運動公園路段，因交通量大，暑假後施工，為降低交通衝擊，管道挖埋後路面鋪築改採夜間施工，其中300多公尺路段今天已竣工，展現新貌，剩餘路段有機會在兩周內完成。

種樹百里工程施工路段達141公里，其中，水底寮至楓港高架段以及屏東市國仁醫院至麟洛交流道路段，因交通流量大，避開暑假尖峰施工。

交通部公路總局第三區養護工程處表示，屏東市國仁醫院至麟洛運動公園路段，9月23日開始進場施作，經過39天趕工，地下管道開挖作業已全部完成，後續正由台電、中華電信以及縣警局交通隊等管線單位，接手地下纜線佈纜穿線作業，一旦測試完成即可停電拔桿、孔蓋下地。

三工處指出，該路段規劃分3段施作，第1區段從屏東市國仁醫院至市立殯儀館前約300多公尺，因交通量大，路面鋪築改採夜間施工，今上午已完成。

現場觀察，施工路段上空原本各單位纜線懸掛穿越，相當雜亂，但竣工後天際線確實顯得更清朗。