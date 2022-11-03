陳其邁拚連任 高市府公布多項財政第一

高雄市長陳其邁拚連任主打政績、招商成果，市府今再公布高市農業、工業和服務業營利銷售額成長率等都是六都第一，財政局表示，陳其邁上任後積極招商，今年1到8月各行業營利事業銷售額3.85兆元，較去年同期成長9.26%，增加3260億元，年底預估可達6兆元。

高市財政局今表示，依財政部公布統計資料，高雄去年各業別整體銷售額創歷史新高達5.57兆元，較109年增加1.05兆元，首度突破5.5兆元，成長率23.28%更是位居六都第一。其中農業、工業及服務業，在市府推動高雄券政策，發揮小兵立大功點火助攻下，分別成長38.35%、29.95%及16.41%，也都是六都第一。

財政局長陳勇勝表示，市府團隊在陳其邁2年拚4年的帶領下，透過促參招商來帶動高雄經濟成長，促參金額累計至今已達919億元，招商投資金額也達到5187億元。成功使本市農業、工業及服務業等營利事業銷售額大幅成長，也因公司賺錢，回饋員工加薪，高雄工資率成長8.63%，六都第一。今年1至9月營利事業所得稅及個人綜合所得稅分別成長140%、86%，均是六都第一。

陳勇勝指出，去年因為疫情衝擊，市府配合中央振興五倍券政策，加碼發行高雄券，發揮效果，去年11至12月「住宿業」、「餐飲業」及「零售業」等受衝擊較大行業的銷售額，相較振興前7至8月分別成長68.99%、38.8%及17.92%。

陳勇勝也說，市府透過廣建社會住宅、課徵囤房稅提供青年及弱勢住宅租金補貼等政策，兼顧經濟發展與居住正義兩大目標。未來市府團隊在陳其邁帶領下持續努力，持續朝「促參績效千億」、「全年營利事業銷售額突破6兆元」、再次「0舉借」以及「減債百億」的目標邁進。