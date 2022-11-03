影／中油大林廠檢討 高市府：有方針、無方案 仍勒令停工

台灣中油公司針對大林煉油廠10月27日火災事故，向高雄市府提出檢討報告。高雄市副市長林欽榮表示，中油雖已說明原因，但事故地點第三重油加氫脫硫工場仍有多處需改善，有方針、無方案，所以仍維持勒令停工。

林欽榮率市府環保局、勞工局、工務局、經發局、消防局等局處，下午入大林廠事故現場勘察。高雄市議員陳麗娜及大林蒲遷村促進會成員要進大林廠，在大門被阻擋，聽說市府人員已從後門進入，情緒高漲，一度發生推擠。

高市府今天針對中油提出的大林廠工安事故調查報告，進行會後說明。林欽榮表示，中油提出事故原因及改善建議方針，但事故地點仍有多處管線系統、設備需做科技檢測及改善措施，包含管理、制度、執行等面向，所以本案維持勒令停工。

林欽榮表示，關於事故調查報告，市府仍責令中油委請第三方公正專業機構單位協助釐清，分析管線破損原因及改善措施具體方案，再度提送調查報告，方可申請復工。等調查報告再送市府，由勞工局、環保局、經發局、消防局、工務局組成專案小組，並邀請專家學者進行審查。確認缺失改善、安全無虞後，大林煉油廠才能依法定程序准予復工。

中油公司總經理方振仁與大林煉油廠長廖本源，今天再次為大林廠火災事故道歉。關於事故原因，中油研判因廢氣燃燒(Flare)系統，管線腐蝕，造成氫氣由洩漏點持續洩漏引發火災，經過市府相關局處檢視報告各項內容，仍發現現場部分消防設備因災害受損，應再增設消防設備、廠內安全管理及保安監督，要強化從業人員教育訓練、Flare廢氣燃燒管線未提前辨識腐蝕減薄、人員操作應變教育訓練不足。