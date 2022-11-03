吊繩垂降墾丁龍磐岩洞探險 他驚見鐘乳石遭鋸斷急報案

墾丁國家公園擁有高位珊瑚礁和珍貴特殊的鐘乳石岩洞，有洞穴探險玩家日前以吊繩垂降進入墾丁龍磐1處岩洞時，發現1個鐘乳石柱有平整切口，疑遭人鋸斷行竊，拍照後通報墾管處，墾管處昨天會同警方前往勘查，因洞穴深達20公尺，將再雇請攀岩人士下洞查看，初步檢視未見新盜採痕跡，先在洞穴入口設置禁止探洞及採取鐘乳石告示牌。

墾丁國家公園知名的鐘乳石洞穴有多處，早年曾傳出鐘乳石被盜鋸，墾丁國家公園1984年成立後，墾管處清查區內鐘乳石洞穴，將多數洞穴封閉，部分位於劃入禁止進入的生態保護區，部分位於可自由進出的特別景觀區，未傳出盜採案，直到前年年底墾丁社頂發現1個鐘乳石洞的鐘乳石柱遭人鋸斷竊走，但未查獲盜採者。

這次疑遭盜採的鐘乳石洞位於龍磐地區偏僻處，為特別景觀區，報案人是洞穴探險玩家，他以吊繩垂降進入墾丁龍磐1處珊瑚礁岩洞時，發現1個鐘乳石柱有平整切口，疑遭人鋸斷行竊，拍照後通報墾管處，並附上洞穴的座標。

墾管處副處長許書國說，會同保安警察隊第7總隊第8大隊至現場勘查，該地區分布約20多個洞穴，多數洞穴需靠吊繩垂降才能進入洞底，岩壁更常有龜殼花等毒蛇出沒，無專業垂降設備與技術無法輕易進入，報案人所指的洞穴深達20公尺，將再雇請攀岩人士下洞底查看，初步檢視未發現新盜採痕跡。

他說，墾丁國家公園擁有高位珊瑚礁自然之生態環境，並存有特殊的鐘乳石岩洞環境；該處石灰岩地形受地下水侵蝕及溶解其中解碳酸鈣成分，再經由千萬年的漫長時間固化沉澱，進而形成鐘乳石、石筍、石柱等各樣型態碳酸鈣沉積物，此自然資源一旦被破壞，則需花費更長時間回復或不可能再形成的情形。

依據國家公園法第14條及第16條規定，未經許可不得進行礦物或土石之勘採，違反規定將處1000元以下罰鍰，其情節重大致引起嚴重損害者，更可處1年以下有期徒刑、拘役或1000元以下罰金。另依據「墾丁國家公園區內之禁止事項」第2項亦禁止撿拾、採取、販賣、陳列石筍、鐘乳石、古生物化石、貝殼、貝殼沙、珊瑚礁石及其它岩石等標本與其加工製品，違反規定將處新臺幣3000罰鍰。