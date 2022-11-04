聚焦馬公重光BOT案 藍綠縣長參選人捉對廝殺

中央社／ 澎湖縣3日電

年底選戰白熱化，馬公重光BOT案再度成為藍綠縣長參選人捉對廝殺焦點，國民黨賴峰偉競選總部要求民進黨陳光復直球對決，陳光復則反擊縣府做賊喊抓賊，坐視1億6000萬元人間蒸發。

賴峰偉競選總部今天發布新聞稿指出，馬公「重光BOT案」水很深，陳光復至今不敢直球對決，全盤交代他究竟與遠航樺澎公司有什麼關係，各界質疑「陳光復你是忘記，還是害怕想起？」

賴峰偉競總表示，陳光復政商關係複雜，任內「奇奇怪怪」案子一堆，單單一件「重光BOT案」就閃閃躲躲，更是加深大眾對他的疑慮；許多澎湖人惶恐不安，萬一陳光復當選，可能會有更多「重光BOT案」翻版，將是澎湖人大災難。

賴峰偉競選總部指出，陳光復為遠航「重光BOT案」大開方便門，簽「不平等條約」，造成縣府損失1億6000萬元，求償無門，也無法順利索回土地及地上物，並且嚴重阻礙「澎湖媽祖文化園區」二期工程。

陳光復競選辦公室則發布新聞稿強調，馬公重光BOT案，澎湖縣政府於去年9月10日仲裁勝訴，仲裁庭判決廠商須賠償1億6000萬元給縣府，廠商興建的一切地上物及興建工程所有權均移轉縣府所有，但縣府逾期聲請執行或在期間內提出異議，反讓其他債權人搶先執行，白白讓1億6000萬元人間蒸發，浪費無數民脂民膏，做賊喊抓賊，到底誰才是敗家子？

陳光復 馬公 BOT

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