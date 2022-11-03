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影／中油大林廠火災檢討遲未簡報 自救會大門等候市府

聯合報／ 記者徐如宜王昭月／高雄即時報導
大林蒲遷村促進會在中油大門口舉行記者會，訴求「退回黑箱報告，中油全面停工」。記者徐如宜／攝影
大林蒲遷村促進會在中油大門口舉行記者會，訴求「退回黑箱報告，中油全面停工」。記者徐如宜／攝影

中油大林煉油廠上月27日發生氣爆火災，高雄市長陳其邁要求中油一周內提檢討報告，今天是最後期限。中油上午已向書面報告送達勞檢處，原訂下午3點半向市府簡報。大林蒲遷村促進會3點先在大門口舉行記者會，訴求「退回黑箱報告，中油全面停工」，市府團隊又將簡報時間延至4點50分。

高雄市議員陳麗娜表示，中油發生此等重大工安事件，沒有對居民報告，日前中油董事長李順欽來，只迎接民代入廠報告，這次討檢報告依然不對居民報告，讓鄉親不滿。

南部反空汙大聯盟代表蘇義昌表示，長久以來中油的事故報告，都是自家找專家學者檢查，居民需要第三公正單位，會向副市長林欽榮要求退回。1027事件發生時，六里居民有如末日，很害怕，自救會要長期圍廠時，周一搭不到半天被趕到現在這個位置。市長陳其邁說要守護大林蒲人安全，有做到嗎？

蘇義昌說，地方要求這次的檢討報告，一定要第三公正人，要上網公告，並直播。中油大林廠還有更老舊的R1廠在營運，應全面停工總體檢。

大林蒲遷村促進會理事長黃琨育及市議員候選人陳識明、顏坤泉和王文心，都到場聲援。抗議人士原本接著3點半要向來廠的市府團隊表達不滿，但市府將說明時延到到4點50分。高市府團隊已先進入中油大林廠勘察。

大林蒲遷村促進會在中油大門口舉行記者會，訴求「退回黑箱報告，中油全面停工」。記者徐如宜／攝影
大林蒲遷村促進會在中油大門口舉行記者會，訴求「退回黑箱報告，中油全面停工」。記者徐如宜／攝影
中油大林煉油廠。記者徐如宜／攝影
中油大林煉油廠。記者徐如宜／攝影
中油大林廠1027發生火災，民眾搭棚抗議。記者徐如宜／攝影
中油大林廠1027發生火災，民眾搭棚抗議。記者徐如宜／攝影
南部反空汙大聯盟代表蘇義昌表示，長久以來中油的事故報告，都是自家找專家學者檢查，居民需要第三公正單位。記者徐如宜／攝影
南部反空汙大聯盟代表蘇義昌表示，長久以來中油的事故報告，都是自家找專家學者檢查，居民需要第三公正單位。記者徐如宜／攝影
高雄市議員陳麗娜（右）與大林蒲遷村促進會理事長黃琨育（左），表達居民對中油大林廠火災檢討報告訴求。記者徐如宜／攝影
高雄市議員陳麗娜（右）與大林蒲遷村促進會理事長黃琨育（左），表達居民對中油大林廠火災檢討報告訴求。記者徐如宜／攝影

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