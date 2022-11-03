快訊

趙少康提「竹市換北市」 朱立倫曝「一前提」揭可能性

央行Q3理監事會鷹鴿分明 理事因「這理由」疾呼升息1碼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小琉球海洋保育尖兵成軍 宣導守護保育區潮間帶生態

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東小琉球的過量遊客已對在地環境生態造成傷害，縣府結合在地社區成立保育區巡守隊，今天在杉福漁港舉辦成立大會，縣長潘孟安親自授旗並勉勵。圖／屏東縣政府提供
屏東小琉球的過量遊客已對在地環境生態造成傷害，縣府結合在地社區成立保育區巡守隊，今天在杉福漁港舉辦成立大會，縣長潘孟安親自授旗並勉勵。圖／屏東縣政府提供

屏東離島小琉球是新興旅遊勝地，除為地方帶進觀光財，學者研究發現過量遊客已對在地環境生態造成傷害，縣府為維護海洋資源永續經營，祭出多項保育措施外，也在海洋保育署經費支持下，結合在地社區成立保育區巡守隊，今天在杉福漁港成軍，縣長潘孟安勉勵站在第一線的保育尖兵，為海洋保育注入新能量，共同守護珍貴的海洋資源。

潘孟安表示，小琉球四面環海，迴遊魚類甚豐，蘊孕豐饒的海洋資源力，但漁業資源並非取之不盡、用之不竭，仍需管理維護才能永續利用；為此，縣府近年積極與區漁會及地方團體溝通，凝聚社區共識，輔導成立在地保育巡守隊，期許巡守隊能多宣揚海洋保育觀念，鼓勵更多居民加入海洋保育行列，增強海洋保育力量。

他說，成立在地巡守隊向遊客推廣海洋保育觀念外，縣府也與海巡署合作建立快速聯擊通報管道，提高執法的效率和能量，未來縣府也將持續透過社區參與，如培植公民科學家等，與地方連結，順利推動海洋資源保育及珊瑚復育等相關行動，讓小琉球海洋生態永續發展。

縣府海洋及漁業事務管理所說，巡守隊成員均透過公開招募晉用，並安排系列課程，強化其保育知識及巡守技巧，訓練合格者將以西北分區(約由花瓶岩至杉福漁港)海域為巡守範圍，未來將持續爭取中央支持，擴大辦理，讓巡守隊永續經營。

縣府今年針對潮間帶保育示範區製作一支保育宣導短片，挑選6種常見的潮間帶生物，包括海兔、寄居蟹碟貝、有孔蟲、鹿角珊瑚、口鰓海膽等為主角，用可愛、幽默的故事性短片，宣導正確的保育觀念及管理規範，以吸引年輕族群的共鳴，將在交通船、遊客中心、潮間帶管理站等場域播放宣導。

屏東小琉球的過量遊客已對在地環境生態造成傷害，縣府結合在地社區成立保育區巡守隊，今天在杉福漁港舉辦成立大會，縣長潘孟安親自授旗並勉勵。圖／屏東縣政府提供
屏東小琉球的過量遊客已對在地環境生態造成傷害，縣府結合在地社區成立保育區巡守隊，今天在杉福漁港舉辦成立大會，縣長潘孟安親自授旗並勉勵。圖／屏東縣政府提供

巡守 小琉球 潮間帶

延伸閱讀

屏東榮總11月18日開幕 潘孟安：未來看病不用再跨高屏溪

選情升溫 萬丹鄉長看板戰 周春米、潘孟安街頭對決

屏東縣社區關懷據點布建率88.49% 9旬阿嬤見縣長超開心

屏東縣議會定期會閉幕 潘孟安8年任滿率領團隊鞠躬致謝

相關新聞

影／中油大林廠檢討 高市府：有方針無方案仍勒令停工

台灣中油公司針對大林煉油廠10月27日火災事故，向高雄市府提出檢討報告。高雄市副市長林欽榮表示，中油雖已說明原因，但事故...

吊繩垂降墾丁龍磐岩洞探險 他驚見鐘乳石遭鋸斷急報案

墾丁國家公園擁有高位珊瑚礁和珍貴特殊的鐘乳石岩洞，有洞穴探險玩家日前以吊繩垂降進入墾丁龍磐1處岩洞時，發現1個鐘乳石柱有...

影／中油大林廠火災檢討遲未簡報 自救會大門等候市府

中油大林煉油廠上月27日發生氣爆火災，高雄市長陳其邁要求中油一周內提檢討報告，今天是最後期限。中油上午已向書面報告送達勞...

小琉球海洋保育尖兵成軍 宣導守護保育區潮間帶生態

屏東離島小琉球是新興旅遊勝地，除為地方帶進觀光財，學者研究發現過量遊客已對在地環境生態造成傷害，縣府為維護海洋資源永續經...

屏東縣木雕大師莊太吉 獲頒縣府文資保存者前一天病逝

屏東縣府文化處2日舉行無形文化資產座談會暨授證儀式，由秘書長邱黃肇崇頒認定證書給30項50名保存者與團體，來義鄉木雕大師...

琉球新船運服務中心啟用 休憩加購物讓遊客捨不得走

屏東小琉球旅遊夯，大假日萬人登島成為常態，東琉線候船碼頭常因壅擠飽和排長龍，縣府為提升服務品質，斥資近2億元，改建小琉球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。