小琉球海洋保育尖兵成軍 宣導守護保育區潮間帶生態

屏東離島小琉球是新興旅遊勝地，除為地方帶進觀光財，學者研究發現過量遊客已對在地環境生態造成傷害，縣府為維護海洋資源永續經營，祭出多項保育措施外，也在海洋保育署經費支持下，結合在地社區成立保育區巡守隊，今天在杉福漁港成軍，縣長潘孟安勉勵站在第一線的保育尖兵，為海洋保育注入新能量，共同守護珍貴的海洋資源。

潘孟安表示，小琉球四面環海，迴遊魚類甚豐，蘊孕豐饒的海洋資源力，但漁業資源並非取之不盡、用之不竭，仍需管理維護才能永續利用；為此，縣府近年積極與區漁會及地方團體溝通，凝聚社區共識，輔導成立在地保育巡守隊，期許巡守隊能多宣揚海洋保育觀念，鼓勵更多居民加入海洋保育行列，增強海洋保育力量。

他說，成立在地巡守隊向遊客推廣海洋保育觀念外，縣府也與海巡署合作建立快速聯擊通報管道，提高執法的效率和能量，未來縣府也將持續透過社區參與，如培植公民科學家等，與地方連結，順利推動海洋資源保育及珊瑚復育等相關行動，讓小琉球海洋生態永續發展。

縣府海洋及漁業事務管理所說，巡守隊成員均透過公開招募晉用，並安排系列課程，強化其保育知識及巡守技巧，訓練合格者將以西北分區(約由花瓶岩至杉福漁港)海域為巡守範圍，未來將持續爭取中央支持，擴大辦理，讓巡守隊永續經營。