高雄岡山煙霧瀰漫結果出爐 環保局：是露天燃燒

高雄市岡山區今天上午不少民眾反映，天空煙霧瀰漫，還有異味，街道霧茫茫。高市環保局獲報後派員及出動空拍機巡查，下午結果出爐，確認是有人露天燃燒，將持續追查行為人。

今天上午有不少網友在臉書社團「我是岡山人（北高雄）」貼出岡山區煙霧瀰漫的照片，有人從高處拍下，看起來整個地面均遭濃霧壟罩，能見度差；有人拍下街景照片，也是霧茫茫一片，紛紛詢問：「岡山發生什麼事了？」

高雄市環保局上午接受媒體訪問表示，調閱微型感測器資料，發現自上午6時起，自寶米路往西南方延伸有明顯的污染高值，顯示可能有現地可疑污染源。

環保局隨即派員及出動空拍機前往岡山公園附近巡查，並擴大稽查範圍至岡山本洲工業區，同時也調派無人機進行梓官區巡查，確認是否有露天燃燒行為。

環保局下午表示，派出無人機至岡山、橋頭、梓官等區進行露天燃燒巡察作業，目前查得露燃區域共計6筆，燃燒面積共約500餘平方公尺，目前持續追查行為人，並加強執行附近工廠及露天燃燒稽查。

環保局補充說明，因應近期處於秋冬，每年11至12月正值二期稻收割，常有農民於田間燃燒收割後的殘餘廢棄作物及塑膠套等農用廢棄物，燃燒過程成導致空氣中懸浮微粒濃度上升，且可能產生塑膠異味，使空氣遭受污染。

環保局表示，秋冬季節高雄地區大氣擴散條件較差，易造成污染物於周遭持續累積，呼籲市民應避免進行露天燃燒行為，造成空氣污染。