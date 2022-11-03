琉球新船運服務中心啟用 休憩加購物讓遊客捨不得走

屏東小琉球旅遊夯，大假日萬人登島成為常態，東琉線候船碼頭常因壅擠飽和排長龍，縣府為提升服務品質，斥資近2億元，改建小琉球大福漁港老舊候船室為琉球新船運服務中心，今天正式啟用；中心整合候船、休憩、停車、公車轉乘及免稅購物等多元服務功能，建物外觀融入當地海洋特色，不僅提供舒適的候船服務空間，也成為打卡亮點。

縣長潘孟安說，東琉線候船碼頭假日形成壅擠飽狀態，為提升小琉球、鹽埔及東港整體觀光服務能量，縣府長期規畫，開闢航線並融入建築美學，將大福漁港候船室改建為琉球新船運服務中心，搭配明年完工的鹽埔漁港候船室，將有更完善的遊憩轉運服務設施及公共運輸，除提升小琉球整體觀光服務能量並帶動大福地區區域發展外，更一併緩解每逢假日東港候船室周邊道路交通擁塞問題。

他說，小琉球擁有優質的生態觀光資源，為屏東觀光勝地，據統計，疫情前東港往返小琉球的年載運量達到145.7 萬人，109年雖受疫情影響，全年運量仍達126 萬人，為迎接後疫情國旅再生，縣府向中央爭取經費改善，感謝交通部支持及立委周春米的協助，盼新船運服務中心啟用後，能平衡琉球南北發展，吸引更多遊客活化在地經濟。

縣府交通旅遊處長黃國維表示，琉球新船運服務中心1樓為候船空間及免稅購物商店，2樓為親子休憩區，3樓為戶外觀景台，滿足在地民眾及遊客基本運輸需求外，建築物外觀以船型設計並以灰白色與藍色搭配，融合海浪、綠蠵龜等當地特色元素，設計出3D彩繪戶外景觀，還設網美拍照打卡點，是小琉球旅行購物及休憩的新選擇。