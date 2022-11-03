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內政部4年10億元補助金門國家公園 助金門觀光脫胎換骨
立法院內政委員會一行今天繼續金門的考察行程，金門立委陳玉珍今日特別到場相陪，並當面向內政部長徐國勇表達感謝之意，感謝內政部營建署確定從明年起至115年，分4年增編10億元預算，補助金門國家公園一事，期盼這筆經費能讓金門觀光資源能脫胎換骨。
陳玉珍表示，根據112年內政部營建署金門國家公園的預算書顯示，金門國家公園預算經費已從111年的2.5億增加至112年的4億餘元，亮點計畫中包括自行車路網週邊服務設施及環境改善計畫、天然災害搶修及修繕工程計畫、辦理金門采風、自然暨軍事體驗系列活動以及太武山林間步道工程可行性評估等子計畫均於明年開始執行，未來她會緊盯亮點計畫中每項子計畫的執行進度。
陳玉珍說，4年10億元的亮點計畫，主要是因為金門國家公園從84年至90年間，原核定28億元補助經費，但經年累月下來中央實際執行投資僅約20億元。為秉持政府誠信原則及加速金門國家公園建設發展，她也當面向內政部及國發會爭取後，最後同意分4年增編10億元經費，擬定亮點計畫，以補足當初計畫缺口。
另外，陳玉珍說，針對金門國家公園的第三次通盤檢討受疫情影響導致時程落後問題，國家公園也已訂出明確時程，預計於明年上半年進入實質審查作業，她也會緊盯營建署及金門國家公園，對於金門鄉親所提出各項意見的回覆，有無務實解決鄉親的需求，適度的縮小國家公園的範圍，以兼顧當地民情與文化資產保存。
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