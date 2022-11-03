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影／中油不來我們自己來 屏東滿州鄉立加油站動工

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣滿州鄉公所以公共造產方式經營加油站，歷時4年克服經費、用地問題，今天在港仔村舉行開工儀式，中科院副院長羅意中（左）和滿州鄉長余增春（右二）均出席。記者潘欣中／攝影
屏東縣滿州鄉公所以公共造產方式經營加油站，歷時4年克服經費、用地問題，今天在港仔村舉行開工儀式，中科院副院長羅意中（左）和滿州鄉長余增春（右二）均出席。記者潘欣中／攝影

中油不來，我們自己來！台26線屏東滿州鄉港仔至牡丹鄉旭海段，是爆紅的美麗秘境公路，附近卻無加油站，居民和在地中科院九鵬基地員工一想到加油就頭痛，地方爭取設加油站，中油卻無意願，滿州鄉公所發想以公共造產方式經營加油站，歷時4年克服經費、用地問題，今天在港仔村舉行開工儀式，預定明年底完工，村民已相約要辦桌慶祝。

「設置加油站，大家作夢都沒想到，我們辦到了！」滿州鄉長余增春說，位處台灣東南隅的台26線港仔至旭海段，公路總局改造周邊景觀設施奪下交通部金路獎，是旅人眼中的美麗秘境公路，但附近沒有加油站，為吸引遊客造訪並解決當地居民、漁港和在地中科院九鵬基地的用油需求，公所向九鵬基地爭取睦鄰經費2800萬元，循台東縣海端加油站模式以公共造產經營方式，未來結合周邊仔沙漠等觀光資源引進便利超商、遊客中心，規畫為休閒園區。

滿州鄉公所歷時4年克服設站相關問題，地點在港仔村公有停車場，已變更為特殊目的事業用地，1期工程經費2452萬元，加上2期3500萬元，中科院補助2800萬，招標時卻因地處偏遠，營造廠商意願低，流標3次，在中科院協助下找到甲級營造廠承包；除了98無鉛，各種油品都有，白天營業，以遊客、居民、沙灘車、過往遊覽車和基地員工交通和公務用油的發油量，鄉公所評估可自給自足，甚至有盈餘。

「設加油站原本想都不敢想，啟用將是地方大事， 村民都說要辦桌來慶賀！」滿州鄉港仔村長朱建男說，港仔還要再開20多公里的婉蜒山路才能到滿州鎮區，都會區的便利超商，在人煙稀少的偏遠村落是奢望，4年多前彰銀在九鵬派出所前設ATM時，村民會開心到放鞭炮慶祝；牡丹鄉縣議員林采穎說，不僅九鵬基地、遊客，鄰近的旭海村民也受惠，盼199縣道也能比照增設加油站。

中科院副院長羅意中專程南下出席開工儀式，余增春指出，中科院10多年來投入滿州鄉的睦鄰經費達2億元，提供上百個工作機會，是鄉民的「好厘邊」；九鵬基地主任黃仲成說，除了數百員工車輛用油，基地簽約採購的公務用油，要遠赴1個多小時車程外的車城鄉，港仔加油站啟用後可以就近加油，將會是最大的客戶，促成港仔加油站設置，也是回饋地方、創造多贏的具體展現。

屏東縣滿州鄉公所以公共造產方式經營加油站，歷時4年克服經費、用地問題，今天在港仔村舉行開工祝禱儀式。記者潘欣中／攝影
屏東縣滿州鄉公所以公共造產方式經營加油站，歷時4年克服經費、用地問題，今天在港仔村舉行開工祝禱儀式。記者潘欣中／攝影
屏東縣滿州鄉公所以公共造產方式經營加油站，歷時4年克服經費、用地問題，今天在港仔村舉行開工儀式。記者潘欣中／攝影
屏東縣滿州鄉公所以公共造產方式經營加油站，歷時4年克服經費、用地問題，今天在港仔村舉行開工儀式。記者潘欣中／攝影

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