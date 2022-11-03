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高雄岡山怪霧籠罩傳異味 微型感測呈高值環保局抓汙染源

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
網友拍攝今早岡山街景，霧濛濛一片。摘自「我是岡山人 (北高雄)」臉書
網友拍攝今早岡山街景，霧濛濛一片。摘自「我是岡山人 (北高雄)」臉書

「岡山發生什麼事⋯⋯怎一整個煙霧彌漫？」高雄網友今天在社群「我是岡山人（北高雄）貼出霧濛濛的街景照，引發議論，有些居民回應聞到塑膠味，也有人一直咳。高雄市環保局表示，已到現場了解，調閱微型感測器資料，於早上6點起，自寶米路往西南方延伸有明顯的汙染高值，顯示可能有現地可疑汙染源。

岡山居民反映，早上8點多有聞到怪味，視線也不是很好。有人鼻子超癢不舒服，有人一直咳不停。還有駕駛車子開一開，以為起霧了。

高雄市環保局表示，有關民眾反映岡山公園濃霧、異味問題，因為今天清晨清晨岡山區大氣條件為不利，風速不高、清晨混合層高度低，易造成汙染於地面盤旋。經查上午6至7點，橋頭測站PM2.5濃度29微克/立方米，為黃色普通等級。

環保局表示，另調閱微型感測器資料，於早上6點起，自寶米路往西南方延伸有明顯的汙染高值，顯示可能有現地可疑汙染源。環保局已派員前往岡山公園附近巡查，並擴大稽查範圍至岡山本洲工業區，另調派無人機進行梓官區巡查，確認是否有露天燃燒行為。

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